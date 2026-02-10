華通擴廠 第2季挹注產能
低軌衛星等商機持續升溫，HDI龍頭華通（2313）昨（9）日公告投資逾5億元租賃大園廠辦擴產，主要因應中長期營運發展規劃及產能擴充需求。依據公司計畫，最快第2季開出產能。
華通為國內衛星用板龍頭供應廠商，今年資本支出可望上看百億元，去年第3季營運已創下佳績，主要是美系手機用板以及資料中心產品，包含伺服器、交換器等，都有不錯的成長；低軌衛星LEO產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率處於高檔，毛利率自去年首季17.17%、去年第2季的18.24%，提升至19.95%。
法人認為，全球低軌道衛星產業供給鏈的廠商數目有限，太空產業技術門檻相當高，華通已於衛星用板投入研發與生產。華通第二個衛星客戶先前也已完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能的加持之下，整體低軌衛星營收維持高檔，公司產品結構持續優化。
