神達1月營收站穩百億 同期最佳

聯華神通集團旗下伺服器大廠神達（3706）及強固電腦廠神基昨（9）日公布元月營收，其中，神達元月業績102.67億元，單月營收站穩百億水準，雖月減2.71%、但年增34.35%，為同期新高。

神達表示，在產業前景持續正向帶動下，1月營收走強，主要受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強勁且穩定的需求。此外，在車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨也持續展現良好的成長動能。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰與不確定性，除了地緣政治影響之外，全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，神達依然有完整策略方向因應，看好今年持續成長「應該不會有問題」。

法人預估，神達在新客戶及既有客戶需求暢旺帶動下，加上台灣竹南廠、越南廠陸續開始貢獻業績，今年又有美國新產能開出，預估2026年營收年增高雙位數百分比，本業獲利將登頂。

在神基方面，今年元月營收為31.88億元，月減4.98%、年增1.08%。展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。