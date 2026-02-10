宏致1月營收月增16% 寫新高紀錄

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
宏致電子董事長袁万丁。宏致電子／提供
宏致電子董事長袁万丁。宏致電子／提供

連接器廠宏致（3605）昨（9）日公布1月營收10.58億元，創單月新高，年增17.82%，月增16.18%，法人預估，今年在人工智慧（AI）伺服器產品營收占比持續提升下，業績可望成長兩成，續戰新高。

宏致董事長袁万丁先前表示，在AI業務高速成長帶動下，今年業績將明顯增長，其中AI相關產品占營收比重，可望由去年的10%，拉升至40%，成為推動營運成長的核心動能。宏致認為，該公司AI產品出貨動能可望年增三位數百分比，今年1月業績已創新高，顯示成長動能逐步浮現。

在客戶方面，宏致今年營運重心鎖定雲端服務供應商，其中，亞馬遜AWS仍為最大出貨對象，Meta也納入今年重要客戶名單。袁万丁說，優先集中資源，順利交付主要客戶的訂單，在既有專案保持出貨暢旺的過程中，進一步推動其他業務。

在產品方面，宏致指出，今年AI相關產品出貨為主動式光纖電纜（AOC）與主動式電纜（AEC），兩項產品已完成送樣，按部就班獲得客戶認證，並進入出貨階段。針對出貨節奏，宏致預計，下游廠商將從6月起開始拉貨，效益可望自第2季起逐步顯現，並於下半年業績進一步放大。

資本支出方面，宏致2024年資本支出10億多元，2025年約10億元，主要是擴產與廠房，其中，2025年在中國大陸珠海廠房繼續建設，台灣則持續擴產。至於東南亞，越南有一個專案，先擴產連接器，主要是配合客人要求非中國大陸非台灣的產能，目前越南占營收比重個位數，去年第4季投產，占比持續增加。

AI 營收
