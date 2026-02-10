網通三強1月營收 紅不讓

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
網通示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
網通示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

網通族群1月營收不淡，倚強科（3219）兆赫、台揚，各擁題材，1月營收均較去年12月成長逾一成，倚強科搭上智慧眼鏡及AI伺服器需求，年增1.48倍，為史上最強1月，兆赫則因有線電視寬頻設備持續出貨，推升營收年增1.6倍。

倚強科昨（9）日股價開高，登上漲停價64.1元，終場上漲4.3元，收62.6元，漲幅約7.38%，兆赫則開高走低，最高來到45.2元，盤中賣壓出籠，終場下跌2.35元，收39.1元，跌幅5.67%，台揚收平盤20.65元。

倚強科1月營收1.62億元，月增11.3%，年增148.5%，同期新高。兆赫1月營收3.8億元，月增15.7%，年增162.7%，台揚1月營收1.48億元，月增18.4%，年增58%。

倚強科兩大產品線包含生產測試解決方案及5G毫米波產品，去年測試解決方案搭上智慧眼鏡、AI伺服器需求，2025年累計營收17.03億元，年增49.7%，營收為歷史次高。

2026年一開春，倚強科元月營收改寫同期新高，倚強科表示，智慧眼鏡客戶1月持續拉貨，AI伺服器需求持續強勁推升營運。

倚強科AI伺服器檢測設備以PCB板子測試為主，搭上客戶擴線、擴產、擴廠以及機器、型號改版等需求，去年貢獻營收比重約10%至15%，法人看好今年來自AI伺服器貢獻營收可望倍增。

近期兆赫股價表現搭上低軌衛星題材，但營收成長主要則來自有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，單月營收自去年10月、12月重返3億元以上水準，日前兆赫更公布自結10月、12月每股純益分別為0.11元及0.12元。

法人看好，兆赫去年第4季可望轉虧為盈，今年第1季1.8GHz放大器等產品訂單持續出貨。

台揚去年被打入全額交割，減資並調整財務體質，受惠行動端營收成長，推升營收成長，台揚衛星大客戶打造史上最厲害高軌衛星升空，預計出貨動能從2025年第4季延續到2026年，O-RAN（開放網路）產品陸續打入美國、歐洲客戶，2026年可望有商業落地效益貢獻，可望推升營運表現。

鴻準投資台揚私募無擔保可轉債，日前鴻準在線上法說會中也指出，主要因策略合作，不排除順勢切入低軌衛星，鴻準發揮低軌衛星接收器機殼及散熱強項。

