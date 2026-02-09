快訊

宏碁營收／1月210億元、年增39.8% 創疫後同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。吳榮邦／攝影
PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2026年1月單月合併營收210.77億元，年增39.8%，創疫後同期新高。

宏碁一月營運亮點包括：筆記型電腦營收年增50.6%、桌上型電腦營收年增41.9%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增53.4%、商用產品營收年增63.4%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占一月營收之42.1%。公開發行子公司皆已公告1月份自結營收，孵化中的事業中尤以宏碁智通公司1月營收年增83%為亮點。

宏碁於倫敦2026教育技術及設備展覽會（BETT 2026）發表的新款 Chromebook 深受媒體好評，其耐用設計與易維修性能協助學校教學與IT團隊提升管理效率。宏碁在2025年全球Chromebook 市場中名列前三，並在泛歐地區居冠。

營收 宏碁 顯示器 電競 筆記型電腦
