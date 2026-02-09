廣宇營收／1月15.39億元 積極爭取AI伺服器訂單提升營收

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

廣宇（2328）科技今日公布2026年1月合併營收為15.39億元，較2025年12月減少13.61%，與去年同期相比，則年減14.57%。

廣宇表示，通訊產品客戶因對等關稅因素影響，心態保守、延後訂單，導致今年1月營收較去年12月衰退；去年1月雖有農曆年假期，但在消費電子客戶出貨強勁及車用產品維持高檔墊高基期的情況下，年比出現年減。今年第1季在客戶仍維持保守心態、車用產品出貨未見起色及傳統淡季等因素影響下，預期營收仍將呈現衰退的情況。

面對近期市場挑戰，廣宇將積極爭取AI伺服器產品訂單，以期提振營收。同時，仍將以優化獲利水準為主要發展策略目標，持續切入現有客戶的高端產品線，積極提升高毛利產品類別的比重。此外，也將積極布局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，創建營收與獲利的新成長引擎。

營收 機器人 科技 伺服器 AI 關稅
相關新聞

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

文曄併購效益再發威 單月營收近副2000億元、月增98%

IC通路商大廠文曄(3036)今日公布2026年1月份自結合併營收約1957億元，創單月營收新高記錄，月增達98%、年增...

宏碁營收／1月210億元、年增39.8% 創疫後同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2026年1月單月合併營收210.77億元，年增39.8%，創疫後同期新高。

矽統營收／1月4.24億元、年增1.71倍 創單月新高

聯電（2303）集團IC設計廠矽統（2363）於今日公布1月業績，創歷史新高。

盛群財報／去年獲利1.73億元、EPS 0.76元 由虧轉盈

微控制器廠盛群（6202）於9日公布去年財報，去年第4季每股純益為0.14元，去年每股純益為0.76元，由虧轉盈。

台達電1月營收496億元 年增32.87%「近5個月新低」

台達電今天公布1月營收新台幣496.75億元，年增32.87%，不過較去年12月滑落7.47%，創近5個月新低

