台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額交易最高價與收盤價的價差55.33元換算，加權指數還有453點上漲空間，短線將上看32,857點，可望進一步衝上33K大關。

據統計，台積電盤後鉅額配對交易歷史最高價為今日的1,870.33元，總計有10張、成交金額1,870.33萬元，而今日台積電總共有9筆鉅額配對成交，區間上下緣介於1,870.33至1,815元，總共高達1,925張、金額達35.04億元，成交金額有所放大。

其中，鉅額成交區間最下緣的1,815元與今日現貨的收盤價一致，且該價位的配對張數高達1,167張、成交金額有21.18億元，法人推測，換言之，該價格理應具有較強「支撐力」，多頭部隊指路，將其視為後市股價的「樓地板」，且單單台積電在該筆價格的成交金額，就占了今日集中市場盤後鉅額總成交值45.22億元的46.8％接近五成。

另外，台積電盤後鉅額交易除了今日創下歷史新高1,870.33元，第二與第三高價分別落在今年1月28日的1,838.97元與今日2月9日的1,829.67元。