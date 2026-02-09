快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

受惠新品上市及代工訂單 晶睿1月營收月增2.8%

中央社／ 台北9日電

安控廠晶睿通訊今天公布1月合併營收為新台幣6.3億元，較去年12月增加2.8%，主因受惠於品牌新品上市及代工訂單穩健增加，但較去年同期減少6.9%。

晶睿通訊表示，1月品牌事業銷售成績較佳區域包括亞太、拉丁美洲及日本，也參與中東地區規模最大的杜拜國際安防展會（Intersec Dubai 2026），持續推廣最新的人工智慧（AI）影像智慧技術結合雲端服務，協助企業優化營運管理效能。

為解決夜間攝影機影像細節難辨識的問題，晶睿通訊表示，近期推出Chroma24低照全彩系列AI攝影機，透過鏡頭與感測元件的升級，結合AI影像強化技術，在昏暗或夜間環境中，在不使用紅外線或補光機制下，仍能持續呈現清晰穩定的全彩畫面，強化安防效率。

晶睿 AI 雲端服務
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台達電砸37億元取得晶睿100%股份 納為全資子公司

「台股三哥」台達電與旗下晶睿 晚間8點半召開重訊記者會

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

相關新聞

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

華碩營收／1月679億元、月減2.5% AI伺服器將成今年主要成長動能

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年1月集團營收為679.36億元，月減2.55%、但年增79.97%，展望後市，儘...

國巨營收／1月130億元、年增27.1% 創下單月歷史新高

受到AI相關客戶拉貨動能持續，被動元件大廠國巨*（2327）9日公布今年1月營收130.3億元、月增5.5%、年增27....

盛群財報／去年獲利1.73億元、EPS 0.76元 由虧轉盈

微控制器廠盛群（6202）於9日公布去年財報，去年第4季每股純益為0.14元，去年每股純益為0.76元，由虧轉盈。

台達電1月營收496億元 年增32.87%「近5個月新低」

台達電今天公布1月營收新台幣496.75億元，年增32.87%，不過較去年12月滑落7.47%，創近5個月新低

AI伺服器帶動 神達元月營收年增34.35%、創歷年同期新高

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）9日公布今年元月營收，其中，神達元月業績為102.67億元，單月站穩百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。