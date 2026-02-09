受惠新品上市及代工訂單 晶睿1月營收月增2.8%

安控廠晶睿通訊今天公布1月合併營收為新台幣6.3億元，較去年12月增加2.8%，主因受惠於品牌新品上市及代工訂單穩健增加，但較去年同期減少6.9%。

晶睿通訊表示，1月品牌事業銷售成績較佳區域包括亞太、拉丁美洲及日本，也參與中東地區規模最大的杜拜國際安防展會（Intersec Dubai 2026），持續推廣最新的人工智慧（AI）影像智慧技術結合雲端服務，協助企業優化營運管理效能。

為解決夜間攝影機影像細節難辨識的問題，晶睿通訊表示，近期推出Chroma24低照全彩系列AI攝影機，透過鏡頭與感測元件的升級，結合AI影像強化技術，在昏暗或夜間環境中，在不使用紅外線或補光機制下，仍能持續呈現清晰穩定的全彩畫面，強化安防效率。