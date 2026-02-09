輔信營收／1月1.35億元、年增14.4％ 連續六個月正成長

專業嵌入式電腦與邊緣運算電腦廠商－輔信（2405）科技9日公告2026年1月合併營收1.35億元，年增14.47％，單月合併營收年增率已連續六個月呈現正成長，顯示公司在產業淡季期間，整體接單與出貨具一定韌性，搭配子公司暄達醫學出貨穩定，使得輔信科技1月合併營收表現成長。

輔信科技表示，1月營收表現主要受惠於美國、日本及亞太部分區域市場，其中日本市場在互動式終端服務機（Kiosk）與視訊監控相關專案維持穩定交付，美國市場則以資料備援與系統保護類型專案持續推進。相較之下，歐洲市場因記憶體及部分關鍵零組件價格波動，客戶的出貨節奏較原先預期保守，公司持續與客戶協調專案時程與交付規劃，審慎因應市場變化。

輔信指出，第1季為傳統淡季，公司短期營運以既有專案穩定執行為主，同時也持續布局AI與邊緣運算、工業自動化、機器視覺、智慧應用等中長期成長方向，相關專案訂單將依進度推進，可望於第2季後逐步明朗。

在產品與研發布局方面，公司近年新產品開發已提前因應AI與邊緣運算應用趨勢，目前邊緣AI PC相關產品已成為公司新產品規劃的重要方向，且多數產品已於去年底前完成開發，有助公司在市場需求存在而專案執行節奏受外部環境影響的情況下，維持產品線完整性與專案承接彈性。同時，公司亦將於第2季啟動下一年度產品開發規劃，提前因應主要晶片平台世代更新節奏。

因應供應鏈環境變化，輔信亦採取策略性備貨，並透過彈性規格與平台選項，維持零組件供應穩定性，降低價格波動與交期不確定性對整體營運的影響。