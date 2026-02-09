和椿營收／1月2.57億元、年增80.8％ 創歷年同期新高

和椿（6215）9日公布2026年1月合併營收為2.57億元，較去年同期1.42億元成長80.81％，繳出馬年首月「開門紅」、創歷年同期新高的成績，展現公司在智慧機器人與高精密自動化設備領域持續深耕的成效。

和椿表示，面對全球高科技及半導體產業對自動化、智慧製造需求快速攀升，和椿持續提供穩健且高品質的智慧製造關鍵零組件產品、機器人設備模組、機器人等相關解決方案，穩固其作為幕後關鍵供應商的地位，成為支撐先進製造升級的重要推手，也堆疊公司1月單月營收達2億元以上的重要關鍵。

和椿指出，隨著半導體、顯示卡、電子製造與高科技產業持續追求產線效率、良率與彈性化生產，智慧搬運與自動化物流已從「輔助角色」轉為「核心環節」。公司長期專注於智慧機器人控制、搬運模組、自動化系統整合與關鍵零組件供應，成功切入多家半導體、高科技產業之客戶產線，成為智慧製造背後不可或缺的技術夥伴。

在實際應用面，和椿近期協助電子產業客戶導入智慧搬運解決方案，成功實現跨樓層產線物流自動化。該專案中，和椿協助客戶導入4台智慧搬運機器人PD-T300，應用於站點間生產物料搬運，並負責將成品自產線跨越四層樓運送至成品倉，透過智慧搬運系統取代原本高耗時、高負荷的人力搬運作業，大幅提升廠內物流效率與運作穩定度。

此外，和椿亦攜手知名顯示卡大廠導入智慧搬運機器人PD-T300，應用於顯卡產品自產線至檢測點，以及檢測完成後送往包裝前倉儲區的物流流程，並可依檢測結果彈性支援二次檢測動線，有效提升產線運作彈性。

和椿表示，從CES所展現的產業趨勢以及實際導入客戶的成功案例來看，智慧機器人與自動化物流已成為高科技與半導體產業不可逆的發展方向。和椿持續以「智慧製造、智慧物流、智慧服務」為核心應用主軸，深化自動化關鍵零組件、機器人設備與模組，以及機器人系統整合等三大核心技術，並結合系統整合能力與AI軟體應用，穩固其於半導體與AI高科技產業背後的自動化關鍵零組件與機器人解決方案供應商角色。

展望2026年，和椿對整體營運維持正向看法，將持續投入研發與市場布局，聚焦半導體、AI、高效能運算及電子製造等關鍵產業，在供應鏈資本支出與產線升級需求延續的帶動下，透過實績累積與技術深化，穩健推進營運成長，為中長期發展奠定具競爭力的智慧製造基礎。