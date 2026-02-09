快訊

AI伺服器帶動 神達元月營收年增34.35%、創歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神達董事長苗豐強。（本報系資料庫）
神達董事長苗豐強。（本報系資料庫）

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）9日公布今年元月營收，其中，神達元月業績為102.67億元，單月站穩百億水準，月減2.71%、年增34.35%，創歷年同期新高紀錄。

神達表示，在產業前景持續正向的帶動下，帶動1月營收走強，主要受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強勁且穩定的需求。另在車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨也持續展現良好的成長動能。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰與不確定性，除了地緣政治影響之外，全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，神達依然有完整策略方向因應，看好今年持續成長「應該不會有問題」。

法人預估，神達在新客戶及既有客戶需求暢旺帶動下，加上台灣竹南廠、越南廠陸續開始貢獻業績，今年又有美國新產能開出，預估2026年營收年增高雙位數百分比，推升年度業績有望續創新高，本業獲利亦將登頂。

在神基方面，元月營收為31.88億元，月減4.98%、年增1.08%。

展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。毛利率則希望維持近年水準、即約31%至33%區間。

神基持續看好軍工及無人機應用，神基董事長黃明漢先前表示，2025年神基在無人機應用有相當大成長，雖然目前對公司整體營收貢獻有限，仍看好2026年商機將倍數成長，重點是如何將商機轉化為實際訂單。

神基目前無人機業務包含兩塊，一塊是地面控制站（GCS），神基在台灣、歐美市場都有客戶。其次則是子公司提供無人機機構件等。

