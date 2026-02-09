台達電1月營收496億元 年增32.87%「近5個月新低」

台達電今天公布1月營收新台幣496.75億元，年增32.87%，不過較去年12月滑落7.47%，創近5個月新低。

台達電說明，4大事業群，1月電源及零組件事業占公司營收比重達55%，其次為基礎建設事業占比30%，以及自動化事業10%、交通事業5%。

由於AI機房耗電量龐大，AI伺服器功率愈來愈高，並且衍生散熱問題，台達電負責提供電源及散熱解決方案，成為主要受惠者。台達電日前公布2025年全年營收5548.85億元，較2024年大幅成長31.8%，年營收首度衝破5000億元大關，改寫歷史新高。今年公布2026年1月營收，繼續維持強勁的年增態勢。

台達電預計2月26日舉辦法說會，對於今年AI產業景氣與公司營運展望可望有進一步的說明。