中興電營收／1月21億元創同期新高 電力供給壓力吃緊、今年營運續旺

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）9日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

重電廠淡季不淡，台電訂單穩定出貨下，中興電1月營收持續穩定成長，續創同期新高。中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年。中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

除了台電強韌電網，AI科技產業發展，已經成為重電業下一波強勁的成長動能，台積電（2330）董事長魏哲家就擔憂「電力需求吃緊」，特斯拉執行長馬斯克也表示，「AI的盡頭是電力」，且繼晶片短缺之後，全球恐將面臨電力饑荒，大缺電力設備。

中興電為國內GIS的龍頭廠商，長期獨占345KV GIS訂單，法人認為，今年缺工問題逐步改善，預期未來有望受惠電力供給壓力，接洽到更多新訂單。

法人指，台灣自202年起，電力供給端受原物料價格、案場施工期等因素影響，使得經濟部預估2026–2029年期間夜間備載容量率僅 11.6–13.8%，使得經濟部與台積電陸續強調未來電力供給仍有壓力，因此預期未來台灣將持續建置更多的發電案場，供民間廠商使用，貢獻重電廠商未來營運。

海外及半導體訂單布局上，中興電的GIS設備是晶圓廠建廠的關鍵電力設備之一，將隨著台積電赴美設廠，提供在地化服務，並有望以161KV GIS開關拿下台積電亞利桑那州二廠建廠重設備訂單。另外，中興電已在中國大陸海門廠擴增產能，為外銷日本、印度、越南及供應大陸市場做準備，並尋求與美國半導體客戶合作。

產能方面，中興電去年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，今年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

台積電 GIS AI 台電 半導體
相關新聞

AI伺服器帶動 神達元月營收年增34.35%、創歷年同期新高

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）9日公布今年元月營收，其中，神達元月業績為102.67億元，單月站穩百...

國巨營收／1月130億元、年增27.1% 創下單月歷史新高

受到AI相關客戶拉貨動能持續，被動元件大廠國巨*（2327）9日公布今年1月營收130.3億元、月增5.5%、年增27....

華碩營收／1月679億元、月減2.5% AI伺服器將成今年主要成長動能

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年1月集團營收為679.36億元，月減2.55%、但年增79.97%，展望後市，儘...

廣達營收／1月2308億元 年增61.9%

廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM...

光寶科營收／1月141億元 年增16%

光寶科（2301）1月全球合併營收141億元，年增16%。其中，雲端運算與AI高階伺服器電源及高效備援電池系統等電能管理...

精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦AI應用與布局亞洲

精誠（6214）資訊9日公布2026年1月合併營收為44.61億元，較去年同期的32.05億元，成長39.19%，當月營...

