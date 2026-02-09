六角營收／元月4.23億元、年增逾3成 創近六年來單月新高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
日出茶太澳洲新店開幕吸引人潮湧進。六角／提供
六角（2732）9日公告1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已連續兩個月營收站上單月4億元以上高檔水準。

六角1月合併營收年月雙增，主要成長動能為「Chatime日出茶太」全球市場開始回暖，延續2025下半年全球同店銷售額均呈現成長，門市客流量有所增加，帶動銷貨及權利金貢獻。同時，全球最大市場的印尼代理業主也看好品牌強韌的領導地位，延長15年代理合作契約並允諾再開設300家門市，是為持續拓展國際市場的定海神針，讓品牌始終保有不可取代的競爭優勢。

此外，六角集團在2025年陸續併購「翰林茶館」與「養心餐飲」兩家公司，以及德國「Germany BoBoQ」公司在今年1月啟動貢獻，持續壯大六角合併營收規模，繳出1月合併營收4.23億元，創近六年單月新高。

六角單月營收年增率已連續7個月正成長，其中有6個月年增率更達雙位數成長，單月營收成長符合公司預期。六角的願景是打造一個國際餐飲的品牌平台中心，併入德國「Germany BoBoQ」之後，全球版圖已然成型，未來會以台灣為品牌發展中心，將適合品牌推往北美，歐洲，澳洲不同的市場發展，成為多引擎跨時區的美食平台中心。

營收 市場
相關新聞

廣達營收／1月2308億元 年增61.9%

廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM...

光寶科營收／1月141億元 年增16%

光寶科（2301）1月全球合併營收141億元，年增16%。其中，雲端運算與AI高階伺服器電源及高效備援電池系統等電能管理...

精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦AI應用與布局亞洲

精誠（6214）資訊9日公布2026年1月合併營收為44.61億元，較去年同期的32.05億元，成長39.19%，當月營...

記憶體大復活！旺宏等6檔接力漲停 華邦電10日法說聚焦

受惠AI需求強勁爆發，記憶體族群迎來史詩級景氣循環。南亞科（2408）、華邦電（2344）1月營收雙雙寫下歷史新高，旺宏...

旺宏法說報喜「單月比單月強」 1月營收衝破30億元、早盤再鎖漲停

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）稍早在法說會釋出客戶訂單動能強勁、且「一個月比一個月還強」的訊號，帶動股價9日開盤後強...

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

