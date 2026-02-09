華碩營收／1月679億元、月減2.5% AI 伺服器將成今年主要成長動能

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年1月集團營收為679.36億元，月減2.55%、但年增79.97%，展望後市，儘管今年受到記憶體缺貨漲價影響，對華碩PC事業有不利影響，但華碩持續看多AI伺服器業務，預計將成為今年主要成長動能之一。

在品牌營收方面，華碩1月為628.61億元，年增83.12%。

華碩表示，公司已建立兼具多元與彈性的營運韌性，並成功驅動伺服器、電競、AI、商用等多重成長引擎，有信心持續創造優於行業的營運成果。

針對AI伺服器業務展望，華碩董事長施崇棠曾指出，華碩伺服器事業與銷售團隊去年提前達成超越營收千億元的里程碑。華碩全球化彈性製造布局已經做好，加上全球約2,200個服務中心，可以提供客製化和端到端服務，對前景充滿信心。

華碩原先估伺服器將占整體營收比重為10-15%，但AI伺服器市場需求火熱下，華碩2025年第3季伺服器營收年增逾100%，占華碩整體營收比重約兩成，表現優於預期，主要成長來自AI伺服器產品。

華碩表示，公司是第一批出貨B300及GB 300 AI伺服器的企業，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，將設定積極成長目標，擴大業務版圖。

此外，針對記憶體影響，華碩共同執行長許先越日前表示，記憶體缺貨漲價影響確實存在，惟受衝擊的並非只有華碩，幾乎整個供應鏈從最上游到下游都受到不同程度的影響，預期這波記憶體缺貨漲價潮可能延續到2027年下半年。

許先越強調，今年市場面臨最大挑戰之一，就是記憶體供給吃緊，面對缺貨漲價潮，華碩各個事業群已經準備好不同的應對方式，具體作法及相關細節預計會在法說會說明。