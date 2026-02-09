快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

仁寶營收／1月593億元 年增7.3%

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）9日公布1月營收593.7億元，月減10%，年增7.3%。仁寶表示，去年一整年公司都在進行產品結構優化，對低毛利及低獲利的產線進行調整，因此去年將會是仁寶的谷底，今年仁寶將浴火重生，轉型過後成功切入AI領域的龐大商機，預計今年第2季美國新廠將會完工並開始快速衝刺，帶動仁寶重拾營運成長動能，返回兆元產業。

仁寶指出，2025年公司積極朝向AI領域轉型，不僅在產品及應用上努力進行開發，就連公司內部也徹底的AI化，因此今年公司將會有很不一樣的新氣象。仁寶目前積極擴充產能，包含美國、越南以及台灣等三個地區，同步進行擴充，盡力滿足客戶需求，也正因如此，董事長陳瑞聰表示，2026年將會是仁寶AI伺服器爆發性成長的一年。

仁寶 AI 伺服器
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鼎晉長效A型肉毒桿菌素OBI-858 獲美FDA核准醫美皺眉紋適應症二期臨床

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

相關新聞

AI伺服器帶動 神達元月營收年增34.35%、創歷年同期新高

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）9日公布今年元月營收，其中，神達元月業績為102.67億元，單月站穩百...

國巨營收／1月130億元、年增27.1% 創下單月歷史新高

受到AI相關客戶拉貨動能持續，被動元件大廠國巨*（2327）9日公布今年1月營收130.3億元、月增5.5%、年增27....

華碩營收／1月679億元、月減2.5% AI伺服器將成今年主要成長動能

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年1月集團營收為679.36億元，月減2.55%、但年增79.97%，展望後市，儘...

廣達營收／1月2308億元 年增61.9%

廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM...

光寶科營收／1月141億元 年增16%

光寶科（2301）1月全球合併營收141億元，年增16%。其中，雲端運算與AI高階伺服器電源及高效備援電池系統等電能管理...

精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦AI應用與布局亞洲

精誠（6214）資訊9日公布2026年1月合併營收為44.61億元，較去年同期的32.05億元，成長39.19%，當月營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。