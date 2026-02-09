快訊

陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

昔治蔣經國變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

廣達營收／1月2308億元 年增61.9%

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋/攝影
廣達。記者吳康瑋/攝影

廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM廠AI營收將會再度翻倍，第1季在GB300順暢出貨的幫助下，有望繳出淡季不淡的優秀成績單，而下半年則是藉由VR系列開始出貨帶動下一波營運成長動能。

法人表示，四大CSP今年資本支出合計6,740億美元，年增62%，較前次市場共識大幅上修約30%，台廠供應鏈都有望受益，而以大型CSP廠為主要客戶的廣達自然是受惠程度最深的供應鏈之一。此外法人指出，隨著AI應用逐漸落地，算力需求將會逐步外溢至邊緣運算領域，也就是企業端市場，而廣達在企業級解決方案上已有完整布局，同樣會是主要受惠對象。

廣達 營收 AI VR
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電（2330）領軍！台股大漲逾800點…網友喊年底見4萬點：AI只是開始

美國雲端四雄AI大投資 鴻海、廣達等受惠

黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

微軟秀最強AI晶片 伺服器代工廠迎新訂單

相關新聞

廣達營收／1月2308億元 年增61.9%

廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM...

光寶科營收／1月141億元 年增16%

光寶科（2301）1月全球合併營收141億元，年增16%。其中，雲端運算與AI高階伺服器電源及高效備援電池系統等電能管理...

精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦AI應用與布局亞洲

精誠（6214）資訊9日公布2026年1月合併營收為44.61億元，較去年同期的32.05億元，成長39.19%，當月營...

記憶體大復活！旺宏等6檔接力漲停 華邦電10日法說聚焦

受惠AI需求強勁爆發，記憶體族群迎來史詩級景氣循環。南亞科（2408）、華邦電（2344）1月營收雙雙寫下歷史新高，旺宏...

旺宏法說報喜「單月比單月強」 1月營收衝破30億元、早盤再鎖漲停

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）稍早在法說會釋出客戶訂單動能強勁、且「一個月比一個月還強」的訊號，帶動股價9日開盤後強...

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。