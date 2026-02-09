廣達營收／1月2308億元 年增61.9%

廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM廠AI營收將會再度翻倍，第1季在GB300順暢出貨的幫助下，有望繳出淡季不淡的優秀成績單，而下半年則是藉由VR系列開始出貨帶動下一波營運成長動能。

法人表示，四大CSP今年資本支出合計6,740億美元，年增62%，較前次市場共識大幅上修約30%，台廠供應鏈都有望受益，而以大型CSP廠為主要客戶的廣達自然是受惠程度最深的供應鏈之一。此外法人指出，隨著AI應用逐漸落地，算力需求將會逐步外溢至邊緣運算領域，也就是企業端市場，而廣達在企業級解決方案上已有完整布局，同樣會是主要受惠對象。