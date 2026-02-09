廣達營收／1月2308億元 年增61.9%
廣達（2382）9日公告1月營收2,308.4億元，月減15.3%，年增61.9%，創下營收歷史次高。法人預估今年ODM廠AI營收將會再度翻倍，第1季在GB300順暢出貨的幫助下，有望繳出淡季不淡的優秀成績單，而下半年則是藉由VR系列開始出貨帶動下一波營運成長動能。
法人表示，四大CSP今年資本支出合計6,740億美元，年增62%，較前次市場共識大幅上修約30%，台廠供應鏈都有望受益，而以大型CSP廠為主要客戶的廣達自然是受惠程度最深的供應鏈之一。此外法人指出，隨著AI應用逐漸落地，算力需求將會逐步外溢至邊緣運算領域，也就是企業端市場，而廣達在企業級解決方案上已有完整布局，同樣會是主要受惠對象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。