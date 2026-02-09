光寶科營收／1月141億元 年增16%

光寶科（2301）1月全球合併營收141億元，年增16%。其中，雲端運算與AI高階伺服器電源及高效備援電池系統等電能管理產品，及光電半導體，皆受惠需求攀升帶動營收增長。

光寶科1月雲端運算及AI高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)等電能管理系統，及光電半導體，均較去年同期成長。

雲端及物聯網部門1月營收占比達52%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近4成。

光電部門營收占整體之17%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品於工控、新能源與AI電能應用、不可見光於感測應用、及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求成長，帶動光電部門月增超過1成，持續年成長。

資訊及消費性電子部門營收占整體之31%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定。