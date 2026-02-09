光寶科營收／1月141億元 年增16%
光寶科（2301）1月全球合併營收141億元，年增16%。其中，雲端運算與AI高階伺服器電源及高效備援電池系統等電能管理產品，及光電半導體，皆受惠需求攀升帶動營收增長。
光寶科1月雲端運算及AI高階伺服器電源、高效備援電池系統(BBU)等電能管理系統，及光電半導體，均較去年同期成長。
雲端及物聯網部門1月營收占比達52%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近4成。
光電部門營收占整體之17%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品於工控、新能源與AI電能應用、不可見光於感測應用、及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求成長，帶動光電部門月增超過1成，持續年成長。
資訊及消費性電子部門營收占整體之31%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。