南俊自結1月EPS 1.23元、年增800.4% 第1季業績挑戰新高
伺服器滑軌廠南俊國際（6584）9日公布1月稅後純益8,600萬元，年增856.31%，1月每股稅後純益（EPS）為1.23元，去年同期EPS為0.14元。
南俊1月營收3.02億元，創單月歷史新高，月增24.41%，年增142.61%。主要是因為除了輝達（NVIDIA）的GB200持續出貨之外，通用型伺服器客戶需求也大爆發。
南俊1月伺服器相關營收衝上70％，除AI伺服器需求旺盛之外，雲端服務供應商（CSP）因應推論需求，積極採購通用型伺服器，激勵通用型伺服器滑軌需求大增，南俊自去年12月開始依照客戶要求，在發貨中心備貨，南俊目前為美系軟體巨擘通用伺服器滑軌獨家供應商，該客戶出具的訂單展望直達2026年中，無論是Eagle stream或是新伺服器平台，南俊均穩居獨供地位。
法人表示，南俊第1季將新增一至二家雲端服務供應商（CSP）客戶，加上儲存櫃於第3季量產挹注營收，單月出貨量5,000台起跳，推估南俊2026年營收可望勁揚逾四成，今年全年獲利挑戰新高。
