精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦AI應用與布局亞洲

精誠（6214）資訊9日公布2026年1月合併營收為44.61億元，較去年同期的32.05億元，成長39.19%，當月營收創同期新高。

精誠資訊表示，延續2025年年底的成長動能，2026年1月營收持續成長，主要來自既有客戶的持續合作與相關專案認列，其中又以企業用戶軟體授權、系統建置及續約需求帶來的貢獻為主；此外，企業對於AI應用落地仍有強烈需求，帶動相關專案與服務營收也持續成長。

展望2026年，企業對AI應用投資持續升溫，對於系統整合、資料串接與跨平台管理的服務與需求倍增，更需要精誠在資訊整合與API串接多元平台的核心能力。精誠將持續聚焦AI應用的深化與落地，結合多年累積的產業經驗，以及在資訊服務與跨系統整合能力的獨特價值，作為企業推動AI應用與營運轉型的重要支撐。

另外，配合台商出海戰略，精誠持續布局亞洲，提供企業建廠或擴展海外據點需要的各項資訊服務，透過當地生態圈合作伙伴，精誠全球IT服務可提供企業跨區交付能力，並解決商流、物流與金流等跨國繁瑣的作業流程，今年也預計持續增加服務據點。