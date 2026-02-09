建通營收／1月4.21億元、年增138.55% 今年迎來營運翻轉的成長轉捩點

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

建通（2460）精密受惠台灣特殊新型銅材廠銷量穩步推升，以及傳統端子業務持續增溫下，1月營收達 4.21億元，較去年同期增長 138.55%，月增率亦達13.44%，寫下強勁開局，隨著特殊銅材訂單量逐月遞增及各項銅材的開發案將陸續開出，建通2026年將正式迎來營運翻轉的成長轉捩點。

建通近年積極轉型，投資重心「高雄特殊新型銅材廠」成效已現。該廠自去年正式量產後，產出規模隨良率提升與客戶認證通過而逐月增量。目前產品涵蓋高導電匯流銅排、細晶銅桿及異型導體銅材，AI伺服器散熱專案也將在市場上開始推廣、未來將可滿足伺服器、電力傳輸及新能源車供應鏈，過去台灣高規格銅材多仰賴進口，建通具備無氧銅與低雜質煉製能力，可大幅提升導電率。隨著全球節能規範趨嚴，市場對高品質銅材需求熱絡，預期特殊銅材營收占比將在2026年持續攀升，成為驅動毛利回升的核心動能。

在傳統優勢業務方面，隨著對中國大陸市場2027年將全面實施的「新型國標半絕緣插頭（GB1002-2024）」規範，建通憑藉「一次成型」發明專利製程，具備高競爭力，目前各大電器廠商已陸續啟動認證與採購轉換，建通已做好大規模量產準備，預計自今年將迎來一波強勁的更換潮訂單，進一步推升端子產品的獲利空間；加上傳統端子利用越南建通一條龍式從下料回收、煉製及生產，將傳統電器端子競爭力大幅提升。

2026年是建通集團策略調整後的關鍵一年，集團亦透過生產分工優化體質，隨著特殊新型銅材、中國新型國標半絕緣插頭以及傳統端子優化三大推力齊發，該公司對2026年營收達成雙位數成長抱持樂觀態度。

營收 市場 伺服器 新能源車 AI
