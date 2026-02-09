聯強營收／元月衝破400億元、年增39% 四大業務、主要市場全面飆升

聯強（2347）2026開年營運成績展現出氣勢如虹的成長力道，延續去年下半年強勁動能，元月合併營收一舉衝破400億元大關，來到407億元水位，不僅較去年同期大幅增長39%，更刷新元月歷史次高紀錄。聯強指出，本月營收表現並非單點突破，而是來自四大核心業務與海內外主要市場全面同步成長。其中，尤以半導體與商用加值兩大高附加價值業務動能最為凌厲，成為推升整體營收創高的雙引擎。

從業務結構角度，半導體業務營收達169億元，以51%的年增率創下單月歷史次高紀錄；商用加值業務則以120億元、年增37%的成績，續創同期歷史新高。雙引擎火力全開，展現聯強在IT產業鏈中的關鍵戰略價值。此外，資訊消費與通訊業務亦同步放量成長，元月營收分別達108億元與21億元，雙雙較去年同期成長30%，市占持續擴大。

區域市場的表現同樣亮點頻傳，台灣、印尼與紐澳市場元月營收連袂創下佳績，皆大幅成長並改寫同期歷史新高紀錄。其中尤以台灣的翻倍成長表現最為耀眼；印尼與紐澳亦分別繳出52%與22%的強勁年增數字。大陸延續去年底以來的上升趨勢，元月營收年增率達16%；香港亦呈現穩健復甦態勢，年成長9%。

展望未來，聯強將憑藉在商用加值與半導體領域的深厚根基，持續擴大在全球資通訊供應鏈的影響力。在各項業務與區域市場動能全面向上的支撐下，公司對於後續營運表現保持高度樂觀。