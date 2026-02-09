快訊

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

聯強營收／元月衝破400億元、年增39% 四大業務、主要市場全面飆升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）2026開年營運成績展現出氣勢如虹的成長力道，延續去年下半年強勁動能，元月合併營收一舉衝破400億元大關，來到407億元水位，不僅較去年同期大幅增長39%，更刷新元月歷史次高紀錄。聯強指出，本月營收表現並非單點突破，而是來自四大核心業務與海內外主要市場全面同步成長。其中，尤以半導體與商用加值兩大高附加價值業務動能最為凌厲，成為推升整體營收創高的雙引擎。

從業務結構角度，半導體業務營收達169億元，以51%的年增率創下單月歷史次高紀錄；商用加值業務則以120億元、年增37%的成績，續創同期歷史新高。雙引擎火力全開，展現聯強在IT產業鏈中的關鍵戰略價值。此外，資訊消費與通訊業務亦同步放量成長，元月營收分別達108億元與21億元，雙雙較去年同期成長30%，市占持續擴大。

區域市場的表現同樣亮點頻傳，台灣、印尼與紐澳市場元月營收連袂創下佳績，皆大幅成長並改寫同期歷史新高紀錄。其中尤以台灣的翻倍成長表現最為耀眼；印尼與紐澳亦分別繳出52%與22%的強勁年增數字。大陸延續去年底以來的上升趨勢，元月營收年增率達16%；香港亦呈現穩健復甦態勢，年成長9%。

展望未來，聯強將憑藉在商用加值與半導體領域的深厚根基，持續擴大在全球資通訊供應鏈的影響力。在各項業務與區域市場動能全面向上的支撐下，公司對於後續營運表現保持高度樂觀。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

世界營收／1月40億元 月減18.6%、年增18.3%

麗豐開門紅！元月營收翻倍成長 股價跳高漲幅逾4%

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

德麥元月營收增5％ 法人看好首季營運可望不淡

相關新聞

精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦AI應用與布局亞洲

精誠（6214）資訊9日公布2026年1月合併營收為44.61億元，較去年同期的32.05億元，成長39.19%，當月營...

記憶體大復活！旺宏等6檔接力漲停 華邦電10日法說聚焦

受惠AI需求強勁爆發，記憶體族群迎來史詩級景氣循環。南亞科（2408）、華邦電（2344）1月營收雙雙寫下歷史新高，旺宏...

旺宏法說報喜「單月比單月強」 1月營收衝破30億元、早盤再鎖漲停

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）稍早在法說會釋出客戶訂單動能強勁、且「一個月比一個月還強」的訊號，帶動股價9日開盤後強...

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

受惠於先進封裝需求發酵，設備廠志聖（2467）昨（8）日公告元月合併營收9.94億元，創新高，月增64.7%，並較去年同...

聯德控股元月營收月增10％同期最佳 今年表現有望優於去年

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告元月營收6.52億元，為歷年最旺的元月，月增10.1%，年增11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。