快訊

吃甜食還能延緩老化？一款甜食成份被證實「讓生理年齡更年輕」

被爆拖延還債、違反保護令 伍思凱帥兒伍諒心情曝光了

LINE禮物群組送禮升級至50人！過年藏大禮包抽1萬點LINE POINTS

記憶體族群回神 旺宏、華邦電、宜鼎、宇瞻齊亮燈漲停收盤

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體族群9日買盤回流，盤面呈現「資金回補題材股」氛圍，多檔個股一路衝高並以漲停作收，市場聚焦供給收斂、缺貨與需求回溫等題材延燒，帶動族群全面回神。

除了旺宏（2337）延續法說釋出訂單動能轉強與供需吃緊的市場想像，股價維持在漲停價位，強勢鎖住買盤；記憶體大廠華邦電（2344）同步表態，終場收107.5元、上漲9.70元、漲幅9.92%，成交量放大至153,676張，成為族群攻堅核心之一。

模組與工控題材也同步點火，記憶體模組廠宇瞻（8271）收盤123.5元、上漲11元、漲幅9.78%；工控儲存大廠宜鼎（5289）收782元、上漲71元、漲幅9.99%，多檔齊步亮燈，族群氣勢明顯回溫。

法人解讀，今日記憶體股同步鎖漲停，反映市場對供給面收斂與部分產品缺貨的預期升溫，加上價格與接單動能的想像空間，促使資金集中回補記憶體相關標的；後續仍將觀察實際出貨節奏、報價延續性與廠商產能調度進展，是否能讓族群行情從題材轉向基本面接棒。

記憶體模組 市場 漲停
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

相關新聞

記憶體大復活！旺宏等6檔接力漲停 華邦電10日法說聚焦

受惠AI需求強勁爆發，記憶體族群迎來史詩級景氣循環。南亞科（2408）、華邦電（2344）1月營收雙雙寫下歷史新高，旺宏...

旺宏法說報喜「單月比單月強」 1月營收衝破30億元、早盤再鎖漲停

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）稍早在法說會釋出客戶訂單動能強勁、且「一個月比一個月還強」的訊號，帶動股價9日開盤後強...

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

受惠於先進封裝需求發酵，設備廠志聖（2467）昨（8）日公告元月合併營收9.94億元，創新高，月增64.7%，並較去年同...

聯德控股元月營收月增10％同期最佳 今年表現有望優於去年

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告元月營收6.52億元，為歷年最旺的元月，月增10.1%，年增11...

凌華今年獲利向上

工業電腦大廠凌華（6166）受惠北美市場成長動能強勁，伴隨亞太區及歐洲業務助攻，以及醫療應用接獲大型專案，能源與博弈業務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。