記憶體族群回神 旺宏、華邦電、宜鼎、宇瞻齊亮燈漲停收盤

記憶體族群9日買盤回流，盤面呈現「資金回補題材股」氛圍，多檔個股一路衝高並以漲停作收，市場聚焦供給收斂、缺貨與需求回溫等題材延燒，帶動族群全面回神。

除了旺宏（2337）延續法說釋出訂單動能轉強與供需吃緊的市場想像，股價維持在漲停價位，強勢鎖住買盤；記憶體大廠華邦電（2344）同步表態，終場收107.5元、上漲9.70元、漲幅9.92%，成交量放大至153,676張，成為族群攻堅核心之一。

模組與工控題材也同步點火，記憶體模組廠宇瞻（8271）收盤123.5元、上漲11元、漲幅9.78%；工控儲存大廠宜鼎（5289）收782元、上漲71元、漲幅9.99%，多檔齊步亮燈，族群氣勢明顯回溫。

法人解讀，今日記憶體股同步鎖漲停，反映市場對供給面收斂與部分產品缺貨的預期升溫，加上價格與接單動能的想像空間，促使資金集中回補記憶體相關標的；後續仍將觀察實際出貨節奏、報價延續性與廠商產能調度進展，是否能讓族群行情從題材轉向基本面接棒。