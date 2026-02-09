宏碁創達 1月營收創歷史新高
宏碁（2353）集團旗下宏碁創達（7706）近期公告2026年1月合併營業收入為5,485萬元，較去年同期成長35.92%，創下自成立以來單月歷史新高。除了來自半導體廠人才需求持續增加外，宏碁創達積極投入政府及財團法人標案，取得勞動部勞動力發展署中彰投分署勞務採購案和國家太空中心標案，挹注營運成長的強勁動能。
宏碁創達總經理陳惠雯表示：「宏碁創達憑藉超過30年的專業資訊產業服務能量，打造全方位人力資源解決方案，為不同領域的客戶引進合適的專業人才，並能於日新月異的產業趨勢中維持競爭力。展望未來，我們也期待與更多的合作夥伴攜手共進，一同創造更大的價值。」
宏碁創達在美國及日本分別設立有營運據點，致力於提供全球人才服務全方位解決方案，配合台灣廠商國際化過程的人力需求，累積宏碁創達的成長動能。除了全球化的人才服務外，宏碁創達亦積極布局長期標案，透過導入更完善的人力服務管理系統，強化各標案領域的競爭力。
