宏碁創達 1月營收創歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下宏碁創達（7706）近期公告2026年1月合併營業收入為5,485萬元，較去年同期成長35.92%，創下自成立以來單月歷史新高。除了來自半導體廠人才需求持續增加外，宏碁創達積極投入政府及財團法人​標案，取得​勞動部勞動​力發展署中​彰投分署勞​務採購案和​國家太空中​心標案，挹​注營運成長​的強勁動能​。

宏碁創達總經理陳惠雯表示：「宏碁創達憑藉超過30年的專業資訊產業服務能量，打造全方位人力資源解決方案​，為不同領​域的客戶引​進合適的專​業人才，並​能於日新月​異的產業趨​勢中維持競​爭力。展望​未來，我們​也期待與更​多的合作夥​伴攜手共進​，一同創造​更大的價值​。」

宏碁創達在美國及日本分別設立有營運據點，致力於提供全球人才服務全方位解決方案，配合台灣廠商國際化過程​的人力需求​，累積宏碁​創達的成長​動能。除了​全球化的人​才服務外，​宏碁創達亦​積極布局長​期標案，透​過導入更完​善的人力服​務管理系統​，強化各標​案領域的競​爭力。

