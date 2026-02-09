快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

聯發科盤中股價 再創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）9日股價跟著台股大盤走揚，早盤攻上1,870元新高價。

除了手機晶片外，聯發科強化資料中心特殊應用IC相關布局，聯發科總經理陳冠州近日表示，今年對於資料中心相關投資估計比去年倍增。他並強調相關產品線預期將是聯發科未來三年成長最快業務，有機會躍居第二大營收項目。

聯發科的ASIC業務目前營收規模仍小，卻是市場最關注的焦點，甚至超越目前營收主力的手機晶片業務。聯發科近日在法說會中指出，「非常有信心」今年資料中心ASIC營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。正全力執行後續專案，預計於2028年開始貢獻營收。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電（2330）領軍！台股大漲逾800點…網友喊年底見4萬點：AI只是開始

今年人工智慧供應鏈獲利估增23% 半導體ETF錢景可期

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

全民權證／聯發科 兩檔風光

相關新聞

記憶體大復活！旺宏等6檔接力漲停 華邦電10日法說聚焦

受惠AI需求強勁爆發，記憶體族群迎來史詩級景氣循環。南亞科（2408）、華邦電（2344）1月營收雙雙寫下歷史新高，旺宏...

旺宏法說報喜「單月比單月強」 1月營收衝破30億元、早盤再鎖漲停

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）稍早在法說會釋出客戶訂單動能強勁、且「一個月比一個月還強」的訊號，帶動股價9日開盤後強...

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

受惠於先進封裝需求發酵，設備廠志聖（2467）昨（8）日公告元月合併營收9.94億元，創新高，月增64.7%，並較去年同...

聯德控股元月營收月增10％同期最佳 今年表現有望優於去年

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告元月營收6.52億元，為歷年最旺的元月，月增10.1%，年增11...

凌華今年獲利向上

工業電腦大廠凌華（6166）受惠北美市場成長動能強勁，伴隨亞太區及歐洲業務助攻，以及醫療應用接獲大型專案，能源與博弈業務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。