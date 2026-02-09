聯發科盤中股價 再創新高
晶片大廠聯發科（2454）9日股價跟著台股大盤走揚，早盤攻上1,870元新高價。
除了手機晶片外，聯發科強化資料中心特殊應用IC相關布局，聯發科總經理陳冠州近日表示，今年對於資料中心相關投資估計比去年倍增。他並強調相關產品線預期將是聯發科未來三年成長最快業務，有機會躍居第二大營收項目。
聯發科的ASIC業務目前營收規模仍小，卻是市場最關注的焦點，甚至超越目前營收主力的手機晶片業務。聯發科近日在法說會中指出，「非常有信心」今年資料中心ASIC營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。正全力執行後續專案，預計於2028年開始貢獻營收。
