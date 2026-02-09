AI機器人五感新紀元！日月光投控「嗅」出新商機 股價創新天價

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI正式跨入「能聞、能摸」新階段！封測龍頭日月光投控（3711）9日股價強勢叩關328.5元歷史新高，貢獻大盤漲點近35點，除了受惠先進封裝營收翻倍，更攜手Ainos與盟立打造新世代「嗅覺機器人」，象徵AI從運算邁向「具身智能」落地應用。

日月光投控營運長吳田玉指出，生成式AI不僅需要「大腦」，更須整合視、聽、嗅、觸等「五感」，才能實現機器間的即時協作。他預期，隨著AI與機器人高度連結，機器間的協作需求將大幅增加，推動裝置量攀上300億台的歷史新大量，也將推升半導體產值在2030年衝破1兆美元，系統級封裝（SiP）與先進封裝需求將同步放大。在此願景下，日月光積極布局感測器與先進封裝技術，加速實現從CoWoS到系統級封裝（SiP）的全方位應用。

此次引發市場震撼的「嗅覺機器人」，由日月光穿針引線，結合Ainos的嗅覺平台與盟立（2464）的動力關節技術，補足了傳統機器人僅能看與聽的限制。該產品目前已開始出貨，不僅能偵測半導體廠區內無色無味的毒性氣體洩漏，更具備智慧醫療、精準調香等商業潛力。日月光旗下46座無人工廠也已導入此技術，強化環境智慧監測。

基本面表現同樣火熱。日月光2026年第1季展望優於季節性，LEAP全年營收指引上調23%、年增率達100%。法人看好，隨著CoWoS月產能年底將擴至2萬片，並承接輝達Blackwell與AMD新世代處理器測試訂單，ATM結構性毛利率下半年將挑戰30%高標區間。在題材與獲利共振下，漲勢今日也蔓延至超豐（2441）、欣銓（3264）、京元電子（2449）等封測個股，族群多頭氣勢如虹。

