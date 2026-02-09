記憶體大復活！旺宏等6檔接力漲停 華邦電10日法說聚焦

受惠AI需求強勁爆發，記憶體族群迎來史詩級景氣循環。南亞科（2408）、華邦電（2344）1月營收雙雙寫下歷史新高，旺宏（2337）也衝上39個月高點。在產能被預訂一空與缺貨潮蔓延下，類股9日發動噴出攻勢，多檔個股強勢亮燈漲停，開啟新一波資金追捧熱潮。

台股9日在台積電（2330）領軍下大漲逾880點，記憶體族群表現最為剽悍，成為盤面吸金亮點。旺宏、廣穎（4973）早盤率先跳空漲停，宇瞻（8271）、鈺創（5351）、宜鼎（5289）與華邦電也隨後跟進封鎖漲停。

這波漲勢背後有極強的數據支撐：南亞科元月營收達153.1億元，年增率驚人地突破6倍；華邦電則以117.78億元、年增94.2%的佳績同步創高；旺宏則以30.17億元表現重返近3年巔峰。

市場目前最關注的焦點在於「結構性缺貨」。南亞科總經理李培瑛分析，AI需求導致高頻寬記憶體（HBM）與DDR5產能大幅排擠成熟製程，預期2026下半年至2027年，DDR4與DDR3將面臨顯著供給缺口。旺宏總經理盧志遠也證實，隨著三星退出MLC eMMC生產，市場供給快速收斂，缺貨情況嚴重。為此，旺宏決定大手筆投入220億元資本支出，就是要鎖定這波供需失衡的成長先機。

華邦電將於2月10日舉行法說會，成為本周市場風向球。總經理陳沛銘先前已預告，今年第1季DRAM合約價漲幅驚人，甚至有大漲5成的實力。更令法人振奮的是，華邦電今年與2027年的既有及新增產能早已被預訂一空，高雄路竹廠尚未開出的新產能更是全數售罄，顯見訂單動能極為強勁。

資深證券分析師指出，記憶體族群基本面已翻身，漲價題材具備高度持續性。隨著首季合約價維持強勢，加上產能供不應求的現況，包括華邦電、南亞科、群聯（8299）及晶豪科（3006）等龍頭股，其股價在基本面護航下，後續仍有具備想像空間。投資人可擇機布局，參與這場由AI轉型帶動的記憶體超級循環。