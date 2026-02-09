旺宏法說報喜「單月比單月強」 1月營收衝破30億元、早盤再鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供
非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）稍早在法說會釋出客戶訂單動能強勁、且「一個月比一個月還強」的訊號，帶動股價9日開盤後強勢表態，開盤後即攻上漲停價並鎖死，盤中一度小幅震盪後隨即回到漲停位置續鎖，股價鎖在88.8元、上漲8元，成交量近12萬張。市場聚焦「缺貨」與供給收斂題材發酵。

旺宏日前公告2026年1月合併營收30.17億元，月增14.6%、年增51.4%，一舉飛越30億元大關，並創下近39個月來新高；在訂單動能與營收數字同步轉強下，資金追價力道明顯升溫，成為早盤半導體族群焦點之一。

旺宏總經理盧志遠指出，隨著三星正式宣布停止生產MLC eMMC產品，市場供給快速收斂，缺貨情形嚴重，對產業造成顯著影響。為掌握結構性供需失衡帶來的成長機會，旺宏今年決定投入約220億元資本支出，加速布局。

在產能配置上，盧志遠說明，目前NOR Flash仍於8吋與12吋廠同步生產，並未規劃將NOR產能轉移至NAND；其中8吋廠正全面啟動增產，去年曾因市況調整而降載，如今將拉升至滿載水準，12吋廠也維持穩定生產，使整體產能利用率接近滿載。

他強調，今年會持續擴增MLC NAND產出，但不會以犧牲NOR業務為代價；目前NOR產品需求與毛利表現同樣強勁，獲得客戶高度支持，未來將採取雙線並進策略，同步放大兩大產品線價值。

