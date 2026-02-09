奇鋐1月營收170億元年增1.5倍 歷史次高

快訊

中央社／ 台北9日電

散熱大廠奇鋐今天公布1月營收新台幣170.03億元，月增21.9%，較去年同期大幅成長1.5倍，創單月營收歷史次高，僅次於去年11月的173.82億元。

隨著AI機房大量建置，帶動液冷散熱需求，奇鋐營運動能強勁，2025年全年營收1396.39億元，較2024年大幅成長94.59%，大幅度改寫歷史新高，年營收首度衝破千億元大關，2026年開春，維持強勁成長態勢。

奇鋐財務長陳易成在去年底的法說會中表示，受惠AI伺服器水冷散熱需求爆發，奇鋐產能供不應求，「不怕沒訂單，只怕沒產能」，訂單能見度直達2028年無虞。

