外資法人：鴻海元月營收平平 但第1季營收可望優於季節性水準

鴻海（2317）公布元月營收，不完全符合外資法人預期。不過，外資法人仍看好鴻海第1季可望優於季節性水準，高盛證券仍維持400元的業內最高目標價及「買進」評等，摩根士丹利證券（大摩）也重申317元目標價及「優於大盤」評等。

鴻海元月營收年增35.5%、月減15.3%，達7,300億元；以美元計算年增41%、月減16%，符合高盛預估。高盛預期鴻海2月營收將續降，符合公司典型季節性模式，並反映2月工作天數較少。鴻海管理階層對第1季展望更正面，預期季節性表現將優於過去五年的區間，這也符合高盛的樂觀看法。

高盛預期，鴻海2月營收將月減約 10%，但仍維持年增19%，主要原因有三。一是AI 伺服器機櫃持續出貨成長；二是年初消費產品（如智慧型手機、PC）動能較慢，符合季節趨勢；三是春節假期導致2月工作天數較少。

至於鴻海第1季營收，高盛預估將年增24%、季減21%，達2兆元。高盛預期，鴻海AI伺服器業務將持續成長，並可望擴大市占，加上2026年智慧機外觀設計出現變化，將推動鴻海未來成長。

鴻海元月營收比大摩預期少11%，但大摩仍認為，鴻海第1季可望優於季節性水準，主要受惠於iPhone 17需求強勁及GB200/300伺服器機櫃出貨量增加。大摩指出，鴻海最近股價回檔，提供不錯的進場時機，投資人可以趁風險報酬有吸引力時累積持股。

大摩指出，今年以來，鴻海股價下跌7%，遠不如大盤同期間10%的漲幅。這樣一來，鴻海本益比跌到12.4倍，接近一年平均值11-15倍的低檔。下一個觀察焦點是鴻海在3月16日的法說。