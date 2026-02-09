精元去年EPS估3.5元 越南廠預計3月量產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

筆電鍵盤大廠精元（2387）去年營收188.72億元，年減19.16%，受市場需求下滑等影響，法人估，精元去年獲利恐下探近六年低檔，每股純益約3.5元，惟該公司維持往年一貫高配息政策，以近期股價在38元至40元附近盤整估算，現金殖利率仍可望衝上10%。

精元不回應法人估計的數字，僅表示，股利政策仍待董事會通過決議。

展望後市，精元表示，本季因農曆年長假導致工作天數較少，預計維持淡季營運表現。至於新擴建越南廠預計3月量產，有助推升後續動能。精元2025年資本支出逾20億元，主要支應越南新廠擴建，以及吳江廠新增設備等需求，隨資本支出高峰已過，預期今年資本支出將明顯減少，主要為越南廠設備進駐。

精元預期，今年PC市場整體需求持平，估計年營收仍有個位數增長，毛利率力守15%。隨著泰國及越南廠產能開出，估計今年來自東南亞產能占比最高達一成。

越南 資本支出 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

瑞儀受惠大客戶地位穩固 法人估今年EPS成長至11.7元

全新營收月月增 法人看好今年營運後市 估全年 EPS 成長至4.3元

景碩自結2025年 EPS 3.5元 今年有望翻倍成長

藥華藥自結2025年12月每股賺1.72元 法人：今年EPS 有望成長至23.8元

相關新聞

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

受惠於先進封裝需求發酵，設備廠志聖（2467）昨（8）日公告元月合併營收9.94億元，創新高，月增64.7%，並較去年同...

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

記憶體缺貨大漲價，網通廠成功反映成本給多數客戶。智易（3596）、中磊、正文、明泰等網通廠均表示，多數客戶已接受調整成本...

聯德控股元月營收月增10％同期最佳 今年表現有望優於去年

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告元月營收6.52億元，為歷年最旺的元月，月增10.1%，年增11...

凌華今年獲利向上

工業電腦大廠凌華（6166）受惠北美市場成長動能強勁，伴隨亞太區及歐洲業務助攻，以及醫療應用接獲大型專案，能源與博弈業務...

精元去年EPS估3.5元 越南廠預計3月量產

筆電鍵盤大廠精元（2387）去年營收188.72億元，年減19.16%，受市場需求下滑等影響，法人估，精元去年獲利恐下探...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。