精元去年EPS估3.5元 越南廠預計3月量產

筆電鍵盤大廠精元（2387）去年營收188.72億元，年減19.16%，受市場需求下滑等影響，法人估，精元去年獲利恐下探近六年低檔，每股純益約3.5元，惟該公司維持往年一貫高配息政策，以近期股價在38元至40元附近盤整估算，現金殖利率仍可望衝上10%。

精元不回應法人估計的數字，僅表示，股利政策仍待董事會通過決議。

展望後市，精元表示，本季因農曆年長假導致工作天數較少，預計維持淡季營運表現。至於新擴建越南廠預計3月量產，有助推升後續動能。精元2025年資本支出逾20億元，主要支應越南新廠擴建，以及吳江廠新增設備等需求，隨資本支出高峰已過，預期今年資本支出將明顯減少，主要為越南廠設備進駐。

精元預期，今年PC市場整體需求持平，估計年營收仍有個位數增長，毛利率力守15%。隨著泰國及越南廠產能開出，估計今年來自東南亞產能占比最高達一成。