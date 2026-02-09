記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
記憶體缺貨大漲價，導致網通廠成本上揚，智易、中磊、正文、明泰等網通業者均表示，多數客戶已接受調整成本，目前看來記憶體漲價對公司毛利率影響仍在可控範圍。（網路照片）
記憶體缺貨大漲價，導致網通廠成本上揚，智易、中磊、正文、明泰等網通業者均表示，多數客戶已接受調整成本，目前看來記憶體漲價對公司毛利率影響仍在可控範圍。（網路照片）

記憶體缺貨大漲價網通廠成功反映成本給多數客戶。智易（3596）、中磊、正文、明泰等網通廠均表示，多數客戶已接受調整成本，目前看來記憶體漲價對公司毛利率影響仍在可控範圍。

不過，由於市場普遍預期記憶體供應吃緊恐延續到2027年上半年，網通廠坦言，記憶體市況走勢將成為網通業後續營運最大變數，新產品研擬變更設計，改採DDR5。

據了解，目前網通廠已順利將記憶體漲價的成本轉嫁成本給客戶，以電信及企業客戶接受度相對高，對網通廠毛利率雖有些微影響，但仍在可控範圍。

網通廠透露，包含無線路由器、5G FWA及交換器等多數採用DDR4，占成本約8%至10%。2025年第2季起，網通業界就嗅到DDR4供貨吃緊的氣氛，並加緊備貨，目前網通廠手中記憶體庫存應可使用到本季末。

智易證實，記憶體漲價的成本已轉嫁給客戶。中磊則說，已經跟客戶溝通，多數電信及企業客戶均接受成本漲價部分。

明泰透露，多數客戶可接受價格調整，持續協商，將依客戶需求與產品規格評估轉換成DDR5，惟目前DDR5供給仍偏緊。

正文指出，記憶體漲價，短期內毛利率承壓，中長期而言與客戶協商漲價，已有部分客戶同意負擔漲幅成本，OEM（代工）客戶則影響有限。至於是否改變設計至DDR5，與客戶啟動新的案子時會有相關討論，仍會考量晶片是否支援、以及整體是否符合產品成本效益。

神準表示，供應商大約供貨七成，並簽訂長約，記憶體漲價以來，平均漲幅高達三到五倍，神準已與客戶洽談成本轉嫁，部分客人願意接受，也有部分客人暫緩拉貨，維持觀望態度。

網通廠 記憶體 漲價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

瑞儀受惠大客戶地位穩固 法人估今年EPS成長至11.7元

記憶體漲價衝擊 電腦手機市場恐負成長

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

相關新聞

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

聯發科（2454）去年第4季財報低於預期、本季展望黯淡。法人指出，雖然對AI ASIC成長更具信心，但記憶體價格飆升恐壓...

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

受惠於先進封裝需求發酵，設備廠志聖（2467）昨（8）日公告元月合併營收9.94億元，創新高，月增64.7%，並較去年同...

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

記憶體缺貨大漲價，網通廠成功反映成本給多數客戶。智易（3596）、中磊、正文、明泰等網通廠均表示，多數客戶已接受調整成本...

聯德控股元月營收月增10％同期最佳 今年表現有望優於去年

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告元月營收6.52億元，為歷年最旺的元月，月增10.1%，年增11...

凌華今年獲利向上

工業電腦大廠凌華（6166）受惠北美市場成長動能強勁，伴隨亞太區及歐洲業務助攻，以及醫療應用接獲大型專案，能源與博弈業務...

精元去年EPS估3.5元 越南廠預計3月量產

筆電鍵盤大廠精元（2387）去年營收188.72億元，年減19.16%，受市場需求下滑等影響，法人估，精元去年獲利恐下探...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。