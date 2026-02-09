記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

記憶體缺貨大漲價，網通廠成功反映成本給多數客戶。智易（3596）、中磊、正文、明泰等網通廠均表示，多數客戶已接受調整成本，目前看來記憶體漲價對公司毛利率影響仍在可控範圍。

不過，由於市場普遍預期記憶體供應吃緊恐延續到2027年上半年，網通廠坦言，記憶體市況走勢將成為網通業後續營運最大變數，新產品研擬變更設計，改採DDR5。

據了解，目前網通廠已順利將記憶體漲價的成本轉嫁成本給客戶，以電信及企業客戶接受度相對高，對網通廠毛利率雖有些微影響，但仍在可控範圍。

網通廠透露，包含無線路由器、5G FWA及交換器等多數採用DDR4，占成本約8%至10%。2025年第2季起，網通業界就嗅到DDR4供貨吃緊的氣氛，並加緊備貨，目前網通廠手中記憶體庫存應可使用到本季末。

智易證實，記憶體漲價的成本已轉嫁給客戶。中磊則說，已經跟客戶溝通，多數電信及企業客戶均接受成本漲價部分。

明泰透露，多數客戶可接受價格調整，持續協商，將依客戶需求與產品規格評估轉換成DDR5，惟目前DDR5供給仍偏緊。

正文指出，記憶體漲價，短期內毛利率承壓，中長期而言與客戶協商漲價，已有部分客戶同意負擔漲幅成本，OEM（代工）客戶則影響有限。至於是否改變設計至DDR5，與客戶啟動新的案子時會有相關討論，仍會考量晶片是否支援、以及整體是否符合產品成本效益。

神準表示，供應商大約供貨七成，並簽訂長約，記憶體漲價以來，平均漲幅高達三到五倍，神準已與客戶洽談成本轉嫁，部分客人願意接受，也有部分客人暫緩拉貨，維持觀望態度。