聯德控股元月營收月增10％同期最佳 今年表現有望優於去年

聯德控股-KY董事長徐啟峰。聯合報系資料照

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告元月營收6.52億元，為歷年最旺的元月，月增10.1%，年增11.8%。

聯德控股去年上半年歷經營運小逆風，原先展望偏向保守，所幸下半年業績開始回溫，而且先前出貨遞延的情況也有所改善，帶動業績表現先蹲後跳，今年元月業績延續去年第4季的成長力道，預料2026年營收有機會優於2025年。

產能規劃方面，聯德控股因應客戶需求，旗下泰國廠規劃去年底邁入量產，以生產車用零組件為主；馬來西亞廠在通過客戶審核後，近期也開始量產，鎖定滑軌、零部件、散熱產品等；墨西哥廠以健身器材為主；捷克廠則正在進行擴充產能，就近供應歐洲車用客戶。

聯德控股也積極切入低軌衛星供應鏈，供貨碟型天線與散熱器，近年出貨金額穩定維持3億元至4億元，雖然占整體營收比重仍不高，後續成長力道有望持續增強。據悉，聯德控股目前已應大客戶要求，在墨西哥與泰國廠區開始量產低軌衛星相關產品，估計未來幾年的營收貢獻將逐步成長，成為繼車用、AI伺服器、健身器材之外，第四個支撐營運的產品線。

法人指出，隨著SpaceX營運動能大幅提升，預料對供應鏈下單量將同步增長，聯德控股有機會受惠，挹注營運表現快速回溫。

此外，聯德控股去年宣布處分桃園中壢廠，交易對象為木田資產管理顧問，交易總金額為11.25億元，處分利益約7,000萬元，以聯德控股資本額6.53億元計算，約貢獻每股純益1.07元。