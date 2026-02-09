月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
志聖董事長梁茂生。聯合報系資料照
受惠於先進封裝需求發酵，設備廠志聖（2467）昨（8）日公告元月合併營收9.94億元，創新高，月增64.7%，並較去年同期大增124.1%。

法人指出，志聖往年元月是傳統淡季，單月營收多落在2億元至4億元區間，今年元月業績衝上近10億元，擺脫淡季影響，顯示該公司營收結構與產品組合已出現實質轉變。

從產業趨勢來看，AI應用持續推升半導體投資層級，輝達執行長黃仁勳已多次表示，AI運算需求正由單一晶片競賽，轉向涵蓋先進製程、先進封裝與高頻寬記憶體的「系統級擴張」，相關投資將成為未來數年半導體產業的核心主軸。這樣的觀點亦反映在供應鏈資本支出節奏上，投資型態逐步由短期波動，轉為中長期結構性配置。

志聖指出，近年持續深化半導體與先進封裝設備布局，相關專案已逐步進入放量階段，帶動營運動能提升，未來將持續配合客戶製程演進與投資節奏，穩健推動營運成長，強化長期競爭力。志聖積極擴廠並投入研發，日前公告投入14.8億元購置台中南屯區3,000坪廠房。

志聖說明，台中廠區與均豪中科廠生產量能，已在高階封裝設備市場中發揮關鍵作用，雖足以對應現有市場產能需求，但隨著AI帶動先進封裝技術快速迭代，客戶對新站點開發及新製程設備案件的需求日益多樣化，既有台中廠區的空間已不足以承載未來兩年後的創新動能。

志聖強調，為不干擾現有產能運作前提下，為新一代開發專案、新製程設備提供充足的驗證空間，並提前布局未來新專案的量產需求，因而決定購置近3,000坪新據點。

志聖規劃，未來也會在台中市水湳園區建置聯合研發中心，並大幅提升與國際大廠共同開發的規模，確保競爭力維持領先。志聖上周五股價跌3元、收273.5元。

志聖
