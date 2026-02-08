瑞儀受惠大客戶地位穩固 法人估今年 EPS 成長至11.7元

瑞儀（6176）受惠大客戶平板電腦、筆記型電腦等消費性電子產品市場地位穩固，法人機構預期，有助於減輕記憶體漲價對瑞儀相關背光模組今年出貨量的影響程度，雖大客戶通常於第1季調整庫存，將影響業績，但估今年每股獲利（EPS）將成長至11.7元。

分析師表示，瑞儀去年第4季營收季減，原因有二，首先，portable device BL、NB/MNT BL傳統旺季效應低於過往，其次，大客戶釋出平板電腦、筆記型電腦新機種相關訂單的態度較先前謹慎，而全年營收減少的關鍵則在於全球消費性電子市場受關稅議題影響而降溫。

展望2026年，預估大客戶仍維持僅於高階平板電腦搭載OLED面板的產品策略，亦即瑞儀營收表現最重要觀察指標仍在大客戶平板電腦、筆記型電腦、AIO等消費性電子產品的實際銷售狀況，雖近期記憶體漲價對筆記型電腦市況影響程度擴大，尤其更以中低階機種首當其衝，不過，大客戶的產品定位多鎖定中高階市場，且零組件採購規模、品牌競爭力在同業中均名列前茅，若於產業景氣欠佳時加強行銷，預估將有助於藉由提高市佔率而維持出貨動能。

此外，車載面板雖然營收比重尚低，但為瑞儀現階段營收動能最佳的產品，去年出貨量年增56%，而今年出貨成長幅度仍可期。整體而言，預估全年瑞儀營收年成長6.3%，EPS則至11.7元。

分析師指出，瑞儀轉型方向以NILT、Nanocomp、Inkron等3家轉投資為核心，首先，丹麥光學元件廠ILT核心產品為超穎透鏡，已於丹麥、瑞典、瑞士、馬來西亞等地設置研發、生產據點，瑞儀併購NILT後研發重心乃以歐洲、台灣為主，生產重心則位於台灣，高雄新廠預計2026年進駐設備，2027年量產，後續將針對消費性電子、車用、生技醫療等垂直市場，推出3D sensing、AR waveguide鏡片、鏡頭等光學元件產品。