快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

瑞儀受惠大客戶地位穩固 法人估今年 EPS 成長至11.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

瑞儀（6176）受惠大客戶平板電腦、筆記型電腦等消費性電子產品市場地位穩固，法人機構預期，有助於減輕記憶體漲價對瑞儀相關背光模組今年出貨量的影響程度，雖大客戶通常於第1季調整庫存，將影響業績，但估今年每股獲利（EPS）將成長至11.7元。

分析師表示，瑞儀去年第4季營收季減，原因有二，首先，portable device BL、NB/MNT BL傳統旺季效應低於過往，其次，大客戶釋出平板電腦、筆記型電腦新機種相關訂單的態度較先前謹慎，而全年營收減少的關鍵則在於全球消費性電子市場受關稅議題影響而降溫。

展望2026年，預估大客戶仍維持僅於高階平板電腦搭載OLED面板的產品策略，亦即瑞儀營收表現最重要觀察指標仍在大客戶平板電腦、筆記型電腦、AIO等消費性電子產品的實際銷售狀況，雖近期記憶體漲價對筆記型電腦市況影響程度擴大，尤其更以中低階機種首當其衝，不過，大客戶的產品定位多鎖定中高階市場，且零組件採購規模、品牌競爭力在同業中均名列前茅，若於產業景氣欠佳時加強行銷，預估將有助於藉由提高市佔率而維持出貨動能。

此外，車載面板雖然營收比重尚低，但為瑞儀現階段營收動能最佳的產品，去年出貨量年增56%，而今年出貨成長幅度仍可期。整體而言，預估全年瑞儀營收年成長6.3%，EPS則至11.7元。

分析師指出，瑞儀轉型方向以NILT、Nanocomp、Inkron等3家轉投資為核心，首先，丹麥光學元件廠ILT核心產品為超穎透鏡，已於丹麥、瑞典、瑞士、馬來西亞等地設置研發、生產據點，瑞儀併購NILT後研發重心乃以歐洲、台灣為主，生產重心則位於台灣，高雄新廠預計2026年進駐設備，2027年量產，後續將針對消費性電子、車用、生技醫療等垂直市場，推出3D sensing、AR waveguide鏡片、鏡頭等光學元件產品。

瑞儀 平板電腦 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

記憶體漲價衝擊 電腦手機市場恐負成長

與美磋商格陵蘭問題 丹麥外長：處境改善但危機未解

AI 伺服器基礎建設浪潮 家登今年營運拚增雙位數

「2026年營運樂觀」半導體供應鏈占優勢 家登董座：續看兩位數成長

相關新聞

志聖元月營收9.94億元 月增64.6%、年大增124.1%刷新單月歷史新高

志聖（2467）8日公告今年元月合併營收達 9.94 億元，月增 64.6%，年大增 124.1%，刷新單月歷史新高，交...

先進封裝需求持續發酵 志聖工業1月營收創新高

志聖工業（2467）8日公告 2026 年 1 月自結合併營收達9.94億元，不僅改寫單月歷史新高，也明顯跳脫過往季節性...

友達、中光電法說 營運聚光

光電家族友達、中光電不約而同將於10日舉行法說會， 除說明2025年營運成果並展望2026首季景氣走勢。法人關注兩家公司...

華邦電、智原、穩懋 法說會將談展望

華邦電、穩懋、智原等科技廠皆將於本周舉行法說會，除去年財報數據外，外界主要關注其對今年營運展望與市況的看法。

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。