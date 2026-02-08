全新營收月月增 法人看好今年營運後市 估全年 EPS 成長至4.3元
全新（2455）今年1月營收3.4億元，月增6.6%；分析師指出，全新自去年11月以來，截至今年1月為止，營收逐月增加，其中，光電子產品營收0.8億元、月增16%，且2026年出貨展望仍佳；至於微電子產品營收2.5億元，月增3.5%，自去年9月迄今相關營收僅去年10月受大客戶調整庫存而偏低，其餘則均超過2.4億元。
分析師表示，持續看好全新今年營運後市，主要原因為光電子接收端相關產品除持續接獲台系砷化鎵晶圓代工廠訂單外，2026年出貨規模更有機會因美系客戶通過新規格認證而更上層樓，此外，發射端相關產品出貨成長性可期下，預估今年每股獲利（EPS）可成長至4.3元，優於去年約2.6元的水準。
