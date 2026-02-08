華邦電、智原、穩懋 法說會將談展望

華邦電（2344）、穩懋（3105）、智原（3035）等科技廠皆將於本周舉行法說會，除去年財報數據外，外界主要關注其對今年營運展望與市況的看法。

華邦電預計10日舉行去年第4季法說。外界關注其對於當前記憶體產業的最新市況看法。先前華邦電已釋出樂觀展望，包括今年第1季DRAM合約價大漲近五成外，接下來高雄路竹廠即將新增的DDR4、LPDDR4產能亦已全數售罄。

特殊應用IC設計服務廠智原將於10日舉行法說，除去年財報，外界也關注ASIC案件接案的新進展與整體年度營運展望。總經理王國雍先前表示，預期今年業績將優於去年。

砷化鎵大廠穩懋預計11日台股封關日召開法說會，除公布去年財報外，預期將針對今年營運釋出最新展望，預料法人將聚焦其於光通訊布局及PA產業展望。穩懋近期喜獲美系晶片大廠光通訊大單，並取得該客戶約二成的訂單總量，間接切入Google TPU供應鏈，估計將挹注今年營運成長。