友達、中光電法說 營運聚光
光電家族友達（2409）、中光電（5371）不約而同將於10日舉行法說會， 除說明2025年營運成果並展望2026首季景氣走勢。法人關注兩家公司如何看待今年上半年面板供應鏈市況，及友達去年第4季能否轉虧為盈、中光電子公司的無人機商機能見度。
友達2025年合併營收2813.88億元，年增0.4%。去年前三季稅後純益39.61億元，再加計售廠處分利益，有望終結連續三年虧損。2026年開年受惠於電視品牌加大採購力道，根據調研機構集邦科技發布面板價格，電視面板元月至2月全面起漲，友達是否能於淡季同步受惠。
友達董事長彭双浪展望2026年值得興奮的景氣升溫訊息，包括疫情期間的換機潮逐漸發酵；電視面板可望受惠於冬奧、世界盃的登場帶動需求；而筆電面板則因win 10結束帶來的換機潮、AI PC成長，以及電競機種需求成長挹注IT面板成長。
中光電2025年受到關稅和匯率影響，全年合併營收395.77億元，年減0.2%。前三季稅後純益1.72億元，年減72.6%，來到近年低點。
中光電轉投資的中光電智能機器人去（CiRC）的無人機產品，去年總出貨量超過3,000台，一舉躍居台灣無人機出貨第一大廠，也同步邁向獲利的里程碑。CiRC宣布展開大擴產作業，將原本年產1萬台小型無人機的產能，一舉擴充到年產5萬台的規模；並新增固定翼垂直起降（VTOL）專用產線，該產品的毛利相對更高。
