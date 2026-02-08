聽新聞
友達、中光電法說 營運聚光

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

光電家族友達（2409）、中光電（5371）不約而同將於10日舉行法說會， 除說明2025年營運成果並展望2026首季景氣走勢。法人關注兩家公司如何看待今年上半年面板供應鏈市況，及友達去年第4季能否轉虧為盈、中光電子公司的無人機商機能見度。

友達2025年合併營收2813.88億元，年增0.4%。去年前三季稅後純益39.61億元，再加計售廠處分利益，有望終結連續三年虧損。2026年開年受惠於電視品牌加大採購力道，根據調研機構集邦科技發布面板價格，電視面板元月至2月全面起漲，友達是否能於淡季同步受惠。

友達董事長彭双浪展望2026年值得興奮的景氣升溫訊息，包括疫情期間的換機潮逐漸發酵；電視面板可望受惠於冬奧、世界盃的登場帶動需求；而筆電面板則因win 10結束帶來的換機潮、AI PC成長，以及電競機種需求成長挹注IT面板成長。

中光電2025年受到關稅和匯率影響，全年合併營收395.77億元，年減0.2%。前三季稅後純益1.72億元，年減72.6%，來到近年低點。

中光電轉投資的中光電智能機器人去（CiRC）的無人機產品，去年總出貨量超過3,000台，一舉躍居台灣無人機出貨第一大廠，也同步邁向獲利的里程碑。CiRC宣布展開大擴產作業，將原本年產1萬台小型無人機的產能，一舉擴充到年產5萬台的規模；並新增固定翼垂直起降（VTOL）專用產線，該產品的毛利相對更高。

規模 疫情 供應鏈
相關新聞

華邦電、智原、穩懋 法說會將談展望

華邦電、穩懋、智原等科技廠皆將於本周舉行法說會，除去年財報數據外，外界主要關注其對今年營運展望與市況的看法。

神祕買盤搶進 台積收紅

權王台積電昨（6）日開低走高，終場漲15元收當日最高1,780元，扮演台股多頭救世主角色。盤後券商進出資料顯示，尾盤拉抬...

林憲銘替緯創股價抱屈 本益比太低

緯創昨（6）日舉行旺年會，近期半導體產業股價強勁，董事長林憲銘替緯創股價抱屈。林憲銘表示，公司業績每年穩健向上成長，但資...

緯穎、英業達Q1營收不看淡

雲端服務業者投資不停，AI伺服器出貨暢旺，緯穎昨（6）日公告元月營收832.3億元，月減20.2%，年增121.9%，創...

聯發科裝置端、雲端業務 雙向並進

聯發科於裝置端與雲端業務雙向並進，總經理陳冠州指出，在雲端方面加速投資下世代技術，包括台積電2奈米與A14製程方面，都是...

