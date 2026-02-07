神祕買盤搶進 台積收紅
權王台積電（2330）昨（6）日開低走高，終場漲15元收當日最高1,780元，扮演台股多頭救世主角色。盤後券商進出資料顯示，尾盤拉抬神祕買盤主要來自摩根大通、高盛等外資，及八大公股行庫為主的國家隊。
台積電法說釋出上季財報、未來營運展望均優於預期的亮麗成績單，並宣布調高今年資本支出、中長期毛利率預估，大部分內外資機構法人都將目標價調高至2,000元以上，相關供應鏈雨露均霑，成為台股獲利上修的主要關鍵。
台股昨日AI與半導體類股賣壓沉重，台積電早盤股價最低殺20元至1,745元，失守月線關卡，幸賴低接買盤進場拉抬，10時過後黑翻紅，終場擺尾收當日最高價。
台積電昨日最後一盤拉抬10元，神祕大單共計砸下約88.8億元敲進4,991張，達到拉抬大盤指數效果，以盤後券商進出資料來看，大額買盤主要來自摩根大通、高盛、瑞銀、摩根士丹利、美林、麥格理等外資。
台積電法說後一度攻至1,835元盤中歷史新高，但因外資因應持股上限持續逢高調節，加上短線漲多追價動能趨緩，壓抑股價拉回至月線附近，期間投信連八買，八大公股券商則連七日回補，穩住多頭軍心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。