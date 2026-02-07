神祕買盤搶進 台積收紅

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

權王台積電（2330）昨（6）日開低走高，終場漲15元收當日最高1,780元，扮演台股多頭救世主角色。盤後券商進出資料顯示，尾盤拉抬神祕買盤主要來自摩根大通、高盛等外資，及八大公股行庫為主的國家隊。

台積電法說釋出上季財報、未來營運展望均優於預期的亮麗成績單，並宣布調高今年資本支出、中長期毛利率預估，大部分內外資機構法人都將目標價調高至2,000元以上，相關供應鏈雨露均霑，成為台股獲利上修的主要關鍵。

台股昨日AI與半導體類股賣壓沉重，台積電早盤股價最低殺20元至1,745元，失守月線關卡，幸賴低接買盤進場拉抬，10時過後黑翻紅，終場擺尾收當日最高價。

台積電昨日最後一盤拉抬10元，神祕大單共計砸下約88.8億元敲進4,991張，達到拉抬大盤指數效果，以盤後券商進出資料來看，大額買盤主要來自摩根大通、高盛、瑞銀、摩根士丹利、美林、麥格理等外資。

台積電法說後一度攻至1,835元盤中歷史新高，但因外資因應持股上限持續逢高調節，加上短線漲多追價動能趨緩，壓抑股價拉回至月線附近，期間投信連八買，八大公股券商則連七日回補，穩住多頭軍心。

台積電 外資 台股獲利
