聯發科裝置端、雲端業務 雙向並進

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）於裝置端與雲端業務雙向並進，總經理陳冠州指出，在雲端方面加速投資下世代技術，包括台積電2奈米與A14製程方面，都是首波導入的客戶。在裝置端與輝達（NVIDIA）合作低功耗、高算力的系統單晶片，預告在今年台北國際電腦展會有較正式的宣布。

聯發科2025年合併營收逾5,900億元，陳冠州表示，2025年是聯發科成果豐碩並持續耕耘的一年，去年在台投資近3,000億元進行研發與業務拓展。

陳冠州說，AI逐漸進展到生成式AI、代理式AI，並將推進到實體AI，AI運算從訓練跨入推理，相關需求同時在雲端資料中心與各種裝置端快速增長，推動供應鏈的技術升級與結構性變化。

陳冠州強調，加速投資雲端產品下世代技術，將率先導入台積電2奈米與A14製程生產產品，今年底就會有2奈米製程產品推出。為讓算力更強，除利用先進製程，也可能利用到先進封裝。

聯發科同步投入開發高速傳輸技術，提升資料互連頻寬。今年將推出400G SerDes產品，後續從銅線傳輸進展到光纖傳輸，與台積電合作提升到3.2T矽光子引擎，陳冠州預期，二、三年內在伺服器與XPU應用方面，光通訊一定會是重要的技術，聯發科在主動式光纜導入Micro LED技術去開發方案，預計將在今年4月的美國光纖通訊展（OFC 2026）論壇展示。

陳冠州也提到，記憶體是相當重要的技術，如何讓HBM客製化更符合運算單元與架構的需求，是聯發科未來將投資之處。

聯發科 台積電 AI
聯發科於裝置端與雲端業務雙向並進，總經理陳冠州指出，在雲端方面加速投資下世代技術，包括台積電2奈米與A14製程方面，都是...

