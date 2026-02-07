緯穎、英業達Q1營收不看淡

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

雲端服務業者投資不停，AI伺服器出貨暢旺，緯穎（6669）昨（6）日公告元月營收832.3億元，月減20.2%，年增121.9%，創同期新高。法人指出，預計緯穎在ASIC機種進入產品轉換期的影響下，今年首季營收將呈現季減，但有新切入的GPU業務挹注，將交出超越季節性因素的表現，淡季不淡。

法人表示，緯穎目前保持ASIC客戶高市占率，下半年客戶產品轉換期結束，新產品開始出貨，就會推升成長動能；下一代GPU平台，緯穎也有望加入供應鏈，對緯穎2026全年維持正向展望。

除AI伺服器外，傳統伺服器的訂單需求有望超過市場預期，以微軟的需求最為強勁，預期傳統伺服器今年仍能維持成長趨勢。法人看好緯穎的全球布局策略，在全球短鏈趨勢下，能夠發揮最大的優勢，快速供貨給客戶，提升客戶信賴度。

英業達昨日也同步公布元月營收618.1億元，月減3.9%，年增34.8%。筆電出貨量達170萬台，第1季筆電進入傳統淡季，預期會較2025年第4季衰退兩位數，伺服器受惠於客戶持續擴大資本支出，也能維持淡季不淡，持平去年第4季。

緯穎 伺服器 營收
