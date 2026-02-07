林憲銘替緯創股價抱屈 本益比太低

緯創（3231）昨（6）日舉行旺年會，近期半導體產業股價強勁，董事長林憲銘替緯創股價抱屈。林憲銘表示，公司業績每年穩健向上成長，但資本市場給出本益比（PE）仍不到20倍。總經理林建勳承諾，會持續打好營運基礎，提出好的股利政策並兼顧公司成長，對市場與員工喊話「緯創股票值得長期持有」。

市場近期將AI伺服器代工鏈稱為「老AI」，漲勢明顯不如半導體、PCB等族群，林憲銘表示，去年緯創每股獲利近一個股本，但股價129元，顯示市場給的本益比相當低，他細數緯創等大型電子廠商，體質很好，本益比（PE）普遍偏低，台灣ODM廠幾乎占有全球逾七成市占率，AI伺服器單價及毛利遠高於過往，緯創也居市場領先地位，本益比不該僅有如此。

緯創昨日股價收129元，上漲1.5元，近期記憶體、PCB、半導體測試等產業個股股價狂飆，代工廠卻區間盤整，緯創股價先前一度跌破所有均線，三大法人近五日累計賣超逾1.9萬張，近一個月累計賣超逾27萬張。

法人圈盛傳，先前傳出輝達為了自身獲利，將重新掌握零組件採購權，代工廠的AI伺服器毛利率可能將受到壓縮，甚至可能回到過往「毛三到四」的狀況。林建勳則指出，今年獲利表現有信心絕對保持大幅度成長，目前沒有觀察到毛利率表現走弱的現象，客戶需求還在高速成長，只要客戶持續投資及保持營運成長動能，緯創獲利絕對沒有問題。

林憲銘指出，AI伺服器迭代速度從過往的傳統伺服器二至三年一次更替，到現在每年都推出新一代產品，構造複雜度遠高於過往伺服器，助力緯創營運表現。