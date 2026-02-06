英業達1月營收年增逾34%寫同期高 伺服器淡季不淡
代工廠英業達人工智慧（AI）伺服器產品表現優於預期，呈現淡季不淡，今天公布1月合併營收約新台幣618.13億元，月減3.9%，年增34.8%，創歷年同期新高。
英業達1月筆記型電腦出貨170萬台，月減30萬台。
英業達對中央社記者表示，筆電受淡季效應影響，今年第1季出貨可能季減兩位數。伺服器產品第1季表現比原本預期更好一些，呈現「淡季不淡」，預估將與去年第4季持平。
英業達總經理蔡枝安日前在尾牙旺年會受訪表示，AI伺服器今年持續兩位數成長沒問題，筆電受到漲價及缺料影響，預估今年出貨量將與去年持平。英業達今年資本支出將倍增至超過10億美元（約新台幣316億元），主要用於美國、墨西哥及泰國擴廠與設備採購。
