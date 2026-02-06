華邦電1月營收月增20% 旺宏多14%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告元月營收創單月歷史新高紀錄、站上117.78億元，月增20.6%、年增94.2%，創單月歷史新高；旺宏1月營收來到近39個月以來高點的30.17億元，月增14.6%、年增51.4%。展望後市，業者普遍對今年抱樂觀態勢。

華邦電總經理陳沛銘先前表示，今年記憶體景氣非常好，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價與上季相當，今年和2027年既有與新增的產能，已被預訂完畢。

為滿足產業成長趨勢，華邦電高雄路竹廠持續擴充產能，力拚產能提前開出，陳沛銘說，DRAM第1波裝機在6月中旬，Flash裝機時程會更早，整體記憶體新產能仍供不應求，若以漲幅來看，SLC NAND Flash首季的合約價漲幅甚至超過DDR4。

法人預估，華邦電今年受惠記憶體持續大漲價，且缺貨一路延續至明年的情況下，不含子公司新唐，全年營收就可挑戰破千億元，較2025年倍增。

旺宏總經理盧志遠則說，近期感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至缺貨，真實需求逐步回溫，有利公司後續營運表現。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

旺宏1月營收登39個月高 華邦電創新高

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

記憶體股集體大跳水可以買？ 分析師直言觀察這檔是不是換手成功了

相關新聞

散熱模組廠雙雄受惠AI題材 雙鴻、健策元月營收靚 同步寫新猷

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（6）日公布元月營收30.42元，月增7.8%，年增1.2倍，創歷史新高；健策元月營收18....

神祕買盤搶進 台積收紅

權王台積電昨（6）日開低走高，終場漲15元收當日最高1,780元，扮演台股多頭救世主角色。盤後券商進出資料顯示，尾盤拉抬...

林憲銘替緯創股價抱屈 本益比太低

緯創昨（6）日舉行旺年會，近期半導體產業股價強勁，董事長林憲銘替緯創股價抱屈。林憲銘表示，公司業績每年穩健向上成長，但資...

緯穎、英業達Q1營收不看淡

雲端服務業者投資不停，AI伺服器出貨暢旺，緯穎昨（6）日公告元月營收832.3億元，月減20.2%，年增121.9%，創...

聯發科裝置端、雲端業務 雙向並進

聯發科於裝置端與雲端業務雙向並進，總經理陳冠州指出，在雲端方面加速投資下世代技術，包括台積電2奈米與A14製程方面，都是...

瑞昱1月營收月增62% 站高崗

網通晶片大廠瑞昱（2379）昨（6）日公布1月營收135.77億元，月增幅度達62.9%、年增14.4%，超越去年1月的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。