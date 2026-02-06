華邦電1月營收月增20% 旺宏多14%
記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告元月營收創單月歷史新高紀錄、站上117.78億元，月增20.6%、年增94.2%，創單月歷史新高；旺宏1月營收來到近39個月以來高點的30.17億元，月增14.6%、年增51.4%。展望後市，業者普遍對今年抱樂觀態勢。
華邦電總經理陳沛銘先前表示，今年記憶體景氣非常好，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價與上季相當，今年和2027年既有與新增的產能，已被預訂完畢。
為滿足產業成長趨勢，華邦電高雄路竹廠持續擴充產能，力拚產能提前開出，陳沛銘說，DRAM第1波裝機在6月中旬，Flash裝機時程會更早，整體記憶體新產能仍供不應求，若以漲幅來看，SLC NAND Flash首季的合約價漲幅甚至超過DDR4。
法人預估，華邦電今年受惠記憶體持續大漲價，且缺貨一路延續至明年的情況下，不含子公司新唐，全年營收就可挑戰破千億元，較2025年倍增。
旺宏總經理盧志遠則說，近期感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至缺貨，真實需求逐步回溫，有利公司後續營運表現。
