瑞昱1月營收月增62% 站高崗

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

網通晶片大廠瑞昱（2379）昨（6）日公布1月營收135.77億元，月增幅度達62.9%、年增14.4%，超越去年1月的歷史高點，再度改寫單月新高。

瑞昱日前在法說會中針對本季營運提出展望，看到客戶端提前拉貨跡象，主要因應供應鏈不確定性而回補及建立庫存。對短期營運持審慎樂觀態度，預估上半年營運將有強勁表現，但會對庫存成本上升的潛在影響保持警惕，並密切關注終端需求，及關鍵應用領域的規格升級周期。

瑞昱表示，由於記憶體短缺，產業將面臨顯著波動，並推高零組件價格，導致PC終端售價上漲，根據研調機構估計，今年全球PC出貨量將小幅下滑。預期市場將迅速轉向具AI功能的高價值硬體，而瑞昱接下來也會抓住相關新機會，預期今年在電視、電競與家電方面的應用產品線將呈溫和成長態勢。

瑞昱也提到，未來車用產品線將從乙太網路進一步擴展至 WiFi、藍牙、音訊數位訊號處理器、智慧座艙系統單晶片及顯示器解決方案等領域，支援客戶需求。

