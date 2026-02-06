臻鼎1月營收135.64億元 歷年同期新高
PCB大廠臻鼎今（6）日公布2026 年1月合併營收135.64 億元，年增 0.71%，再創歷年同期新高。臻鼎表示，第1季是傳統消費性電子淡季，然而在高階AI產品需求帶動下，伺服器/光通訊、IC載板營收年增率雙雙超過六成並續創單月新高，顯示營收結構轉型效益持續發酵，高階AI應用已成為驅動公司成長的核心引擎。
展望2026年，臻鼎指出，來自AI伺服器、光通訊與高階IC載板的客戶需求持續增加，訂單能見度與出貨動能同步提升。為銜接客戶需求，公司於淮安、泰國同步推進 10 個廠動工建設，為後續高階AI產品需求成長預作準備。同時，隨著客戶產品規格快速升級，公司與關鍵客戶針對未來世代高階技術平台進行緊密開發與驗證，相關專案陸續進入重要技術節點並持續推進。
整體而言，公司預期2026年營運將進入高速成長階段，全年營收有望再創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言