散熱模組廠雙雄受惠AI題材 雙鴻、健策元月營收靚 同步寫新猷

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（6）日公布元月營收30.42元，月增7.8%，年增1.2倍，創歷史新高；健策元月營收18.73億元，月增0.1%，同步改寫新猷，年增29.4%。

雙鴻表示，元月成長動能來自AI伺服器液冷散熱系統市占率持續攀升。雙鴻昨天股價收1,030元，上漲30元，外資法人反手賣超。健策昨天股價收2,970元，下滑30元，外資連五日買超。

伺服器大廠美超微上季財報優於市場預期，釋出強勁財測，上調本會計年度營收展望，執行長梁見後強調，正快速擴張，全力支援AI龐大需求。加上 CSP業者資本支出提高，法人看好將帶旺雙鴻等相關供應鏈後市營運。

雙鴻受惠主要客戶對伺服器水冷需求強勁，2025年合併營收232.8億元，創新高，年增47.6%，去年第4季伺服器相關散熱業務占單季整體營收比重達72%，水冷相關業務營收占比超過50%。

雙鴻先前表示，今年首季雖然是產業淡季，但伺服器水冷板出貨動能維持高檔不墜，預料本季營運淡季不淡，保守預估持平去年第4季，遠優於前年同期，今年營運逐季向上。

健策為均熱片龍頭，2025全年營收202.75億元，年增42%，創新高。AI晶片產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策高階均熱片良率高，頗受客戶青睞，另一項主力產品ILM扣件同樣展望樂觀，該零組件功能主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保AI晶片與連接器電性接觸良好，讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸。

法人認為，隨著AI應用對功耗與散熱的要求持續提高，新平台換代亦逐步臨近，散熱廠商加速散熱系統技術布局，包括封裝層熱介面優化、高功率散熱結構整合與新一代散熱方案開發。健策今年營運有望持續受惠散熱商機。