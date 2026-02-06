玉晶光1月營收月減4%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（6）日公布元月營收25.14億元，月減4.3%，年增23.3%，為同期新高。2月因農曆過年工作天數減少，營收將較元月下滑。儘管上半年仍為傳統淡季，公司仍力拚優於去年同期表現。

玉晶光為iPhone鏡頭供應商，外傳蘋果將在近日推出平價款iPhone17e，為玉晶光淡季營運帶來新柴火。展望2026年，玉晶光日前表示，除了手機、AR、VR相關鏡片、鏡頭外，也搭配相關上下游廠商開發新的光學領域產品，對未來發展助益大。

