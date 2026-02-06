聽新聞
AI助攻 臻鼎攀同期高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

PCB龍頭臻鼎科技（4958）昨（6）日公布元月合併營收135.64億元，月減29.8%、年增0.7%，為歷年同期新高。臻鼎表示，第1季雖為傳統淡季，但高階AI產品需求帶動，伺服器／光通訊與IC載板營收年增率雙雙超過六成並續創單月新高，顯示高階AI應用成為驅動營收成長的核心引擎。

展望2026年，臻鼎指出，AI伺服器、光通訊與高階IC載板的客戶需求持續增加，訂單能見度與出貨動能同步提升，目前在中國大陸淮安、泰國同步建設十個廠，因應後續高階AI產品需求。隨著客戶產品規格快速升級，針對客戶高階技術平台進行緊密開發與驗證，相關專案陸續進入重要技術節點。預期2026年營運將進入高速成長階段，全年營收有望再創歷史新高。

業界分析，臻鼎過去在傳統光模組市場著墨相對有限，但進入AI世代後，光通訊應用不僅規模快速放大，對技術能力與量產規模的要求也同步提升，而臻鼎在高階製程、技術突破與具一定規模市場的產品領域具備優勢，這些特性與AI光通訊市場契合，已加速相關投資與布局。

臻鼎先前表示，AI伺服器機櫃架構快速演進，傳輸速率與規格提升，光通訊板製程門檻明顯拉高，相關產品多需導入mSAP製程。臻鼎在mSAP技術居領導地位，過去主要應用於消費性電子，相關製程現已成功延伸至AI伺服器與光通訊等高階應用。

