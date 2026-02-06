啓碁好旺 寫最強元月

網通廠第1季營收可望淡季不淡，啓碁（6285）、智易元月營收呈現月增、年增，啓碁單月營收重返百億水準，創下史上最旺1月紀錄，網通業者看好電信營運商、企業網通等客戶訂單回溫推升營運，但須關注記憶體供貨狀況。

啓碁元月營收101.36億元，月增9.8%，年增11%。智易元月營收42.33億元，月增0.6%，年增7.4%。

啓碁是SpaceX用戶端產品主要供應商，推升近期股價表現，看好今年既有電信寬頻、車用、低軌衛星持續成長外，積極布局邊緣及資料中心交換器商機為成長主動能，三年後全年營收挑戰50億美元（折台幣約1,500億元）。

法人認為，除既有產品線外，啓碁產品組合質變，跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器OCS，是推升未來營運表現關鍵。

電信寬頻設備大廠中磊元月營收51.8億元，月減16.9%，年增32.9%，為今年「重返成長軌道」的目標，打下關鍵基礎。中磊目前電信訂單能見度到2026年年底，WiFi 7將成為主流，5G FWA、邊緣AI物聯網設備及分散式局端產品都將推升營運成長，零組件缺貨等議題是最大變數。

宏正看好今年營運「中性偏樂觀」，元月合併營收自結數為4.38億元，月減9.5%，年應12.79%；宏正表示，元月營收較去年同期成長，三大產品線皆呈現成長趨勢。